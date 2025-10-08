El dardo de Carolina Tohá a la izquierda de Chile: “Le tiene alergia a las policías y al orden público”

La también ex precandidata presidencial del Socialismo Democratico participó de una charla en París, Francia, donde deslizó cuestionamientos al actuar de su sector en diversas materias, una de ellas, la seguridad.

Un duro análisis sobre la izquierda realizó la exministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá.

La también ex precandidata presidencial del Socialismo Democratico participó de una charla en París, Francia, donde deslizó cuestionamientos al actuar de su sector en diversas materias, una de ellas, la seguridad.

“La razón por la cual los progresistas tenemos que preocuparnos de la seguridad es que cuando hay temor, las preocupaciones progresistas desaparecen y las personas actúan desde la necesidad de sobrevivir y protegerse, y su disposición a pensar los problemas como problemas colectivos, baja de manera dramática”, afirmó Tohá, según consignó el medio Ex-Ante.

La militante PPD agregó que “cuando dejamos que el miedo se apodere de la dinámica social, de la conversación pública, prosperan no solo las ideas conservadoras o de derecha, sino las ideas de ultraderecha. Y eso está pasando, ha pasado muchas veces en la historia”.

En la misma línea sostuvo que “las personas tienen derecho a ser de derecha o de ultraderecha si lo deciden, pero es muy complejo cuando eso está condicionado por una pasión tan primaria como es el miedo, porque tienes poca libertad para pensar, para ponderar. Pierdes tu libertad cuando tienes miedo”.

Tohá aseguró que “hay dos tentaciones muy difíciles de resistir para un gobierno progresista en el tema de la seguridad. Una es el populismo penal. Y dos, los complejos de izquierda”.

“Los complejos de izquierda que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. En el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan la ley”, cerró Tohá.