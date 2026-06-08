IPC de mayo anotó alza de 0,2% y acumula 3,9% en doce meses, impulsado por vivienda y transporte

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este lunes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,2% en mayo de 2026, acumulando 2,8% en el año y 3,9% en los últimos doce meses.

De las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC, nueve aportaron incidencias positivas y cuatro negativas.

Las principales alzas correspondieron a vivienda y servicios básicos (0,7%), que incidió 0,123 puntos porcentuales, y transporte (0,6%), con 0,083 pp.

En sentido contrario, alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron 0,8% en el mes, con una incidencia de -0,178 pp., siendo la división que más presionó a la baja.

Gas, gasolina y transporte aéreo lideran las alzas

Al interior de vivienda y servicios básicos, el alza estuvo liderada por el gas, que subió 3,0% mensual con una incidencia de 0,063 pp., mientras que el gas licuado anotó un incremento de 3,2%.

En transporte, destacó el transporte aéreo internacional, que registró un alza mensual de 10,0% y acumula 9,4% en el año, seguido de la gasolina con un incremento de 0,7%.

52 de 81 productos alimenticios registraron descensos

En alimentos, las bajas fueron generalizadas: 52 de los 81 productos de la división registraron descensos. Los más relevantes fueron el pan (-4,0%) y los limones (-17,2%). En tanto, la carne de vacuno subió 2,7% en el mes.

El IPC sin volátiles anotó una variación mensual de 0,2%, mientras que el IPC menos alimentos y energía subió 0,4%.

La energía, por su parte, registró un alza mensual de 1,0%, presionada principalmente por los combustibles y el gas.