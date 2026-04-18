Irací Hassler apunta contra Kast, su gabinete y el Plan de Reconstrucción: “Cada día me sorprende más la indolencia”

La exalcaldesa de Santiago acusó “errores importantes” en el gabinete y dijo ver una mirada “muy poco empática” en algunas de las principales autoridades del Gobierno de José Antonio Kast.

La diputada del Partido Comunista y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, lanzó duras críticas al primer mes del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Hassler aseguró que le sorprende “la indolencia” y “desconexión” del Ejecutivo frente al impacto económico que, a su parecer, están teniendo algunas de sus primeras medidas sobre la vida cotidiana de las familias.

¿Qué dijo Irací Hassler sobre el gobierno de José Antonio Kast?

Sus declaraciones, en tanto, fueron formuladas en una entrevista con BioBioChile publicada este sábado.

“A mí cada día me sorprende más la indolencia que ha tenido este gobierno”, afirmó Hassler.

“Yo no me esperaba que tan rápidamente subieran el costo de la vida a las personas, y creo que eso ha sido sin empatía”, agregó.

La diputada apuntó especialmente a la reciente alza de los combustibles y sostuvo que, durante la cadena nacional del mandatario, “ni siquiera lo mencionó”.

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Sus críticas también alcanzaron al Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, también conocido como Plan de Reconstrucción.

Sostuvo que la propuesta “va para beneficiar a los más ricos de Chile” y la calificó como “una reforma ideológica”.

Dentro de esa misma línea, opinó: “Yo lamento que el gobierno insista con favorecer a las personas más ricas de Chile al mismo tiempo que quita 4.000 millones de dólares al Estado. Eso es quitarlo a los derechos sociales, es decir, los recursos que se necesitan para educación, para salud”, afirmó.

Más adelante, insistió en que “se están mezclando peras con manzanas” al unir en una sola discusión temas de reconstrucción, reforma tributaria y gratuidad. Planteó que dichas aristas “deben discutirse cada una en su lado y separarse esta propuesta”.

Ministros “muy poco empáticos con la ciudadanía”

Otro de los focos de su cuestionamiento fue el gabinete. Hassler dijo ver “ministros en particular” con una actitud “muy poco empática con la ciudadanía” y apuntó, entre otros, al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, por insistir en limitar la gratuidad a mayores de 30 años.

“Eso no tiene nada que ver con el crecimiento ni con la economía. Es una cuestión de solo porque no creen que la educación debiera ser gratuita y buscan cualquier mecanismo para limitarla”, afirmó. “Lo más grave ha sido la mirada económica tan ideológica del gobierno”.

También criticó a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, por sus declaraciones de los últimos días. “Ha habido errores que son importantes, que yo creo que plantean una gravedad”, dijo.

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Y en particular, mencionó “cuando no se defiende la soberanía de nuestro país a propósito de la pregunta por el Estrecho de Magallanes” y “cuando se señala que el Estado chileno está en quiebra”.

Hassler agregó que eso, “aparte de ser una mentira, es también una muestra de que falta todavía medir la importancia que pueden tener sus palabras a propósito de que representa al Estado chileno”.