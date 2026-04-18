Ley de 40 horas: Subsecretario del Trabajo destaca que dictámenes de la DT refuerzan el acuerdo entre las partes

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, se refirió a los recientes dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo en el marco de la implementación de la segunda etapa de la Ley de 40 horas.

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, abordó los dos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo (DT) en el marco de la implementación de la segunda etapa de la Ley de 40 horas, que reducirá la jornada laboral semanal de 44 a 42 horas a partir de abril de este año.

En ese contexto, señaló que la DT, a través de estos dictámenes, está entregando lineamientos relevantes, en línea con lo impulsado por el Ejecutivo.

“La Dirección del Trabajo, a través de estos dictámenes, está entregando algo muy importante, que es algo que estamos tratando de impulsar como Gobierno en todas nuestras políticas públicas: el concepto de certeza. Primero, porque refuerza que el mecanismo principal para implementar esta reducción de jornada es el acuerdo entre las partes, algo que parece se había olvidado anteriormente, pero también porque establece reglas claras cuando ese acuerdo no existe, permitiendo aplicar la ley de manera clara, correcta y concreta”, planteó.

Rosende, según consignó La Tercera, afirmó que con estos dictámenes “también se avanza en algo que creemos que es clave: que la normativa se aplique en base a la realidad del trabajo y no solo al contrato, evitando abusos. Aquí hay una señal clara: estamos implementando la reducción de jornada con responsabilidad, gradualidad y sentido práctico”.

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¿Qué dicen los dictámenes de la Dirección del Trabajo?

El organismo detalla la forma en que debe aplicarse la reducción de jornada para quienes trabajan seis días a la semana y, además, redefine la interpretación del artículo 22, inciso 2°, del Código del Trabajo.

Según el organismo, un análisis del marco normativo permite concluir que los pronunciamientos incorporaron exigencias no previstas en la ley, particularmente al establecer una forma obligatoria de distribución diaria de la rebaja de jornada, lo que en la práctica implicaría una restricción adicional no contemplada por el legislador.

En caso de no existir acuerdo entre las partes, el dictamen establece que:

En jornadas distribuidas en cinco días, la rebaja de dos horas semanales (de 44 a 42 horas) deberá aplicarse reduciendo una hora al final de la jornada en dos días distintos.

En jornadas de seis días, la rebaja deberá aplicarse disminuyendo 50 minutos en dos días distintos y 20 minutos en un tercer día, conforme a la unidad de tiempo establecida en la ley.

El segundo dictamen se refiere a la exclusión de jornada del artículo 22, inciso 2°, del Código del Trabajo, que se basa en la naturaleza de las funciones y el grado de autonomía del trabajador.

La DT precisó que esta calificación es casuística y debe realizarse caso a caso, considerando las funciones reales, el nivel de autonomía y la existencia de supervisión directa, bajo el principio de primacía de la realidad.

Asimismo, el organismo indicó que la ley modificó el catálogo de causales de exclusión, eliminando hipótesis de carácter geográfico, pero sin alterar el estándar de fiscalización ni equiparar la supervisión tecnológica con su ejercicio efectivo.