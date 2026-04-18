Café Literario reabre en Providencia tras seis años cerrado: Vuelve con sala infantil ampliada y proyecta 21 mil títulos

El alcalde Jaime Bellolio, sobre la reapertura del Café Literario, destacó que “devolverlo a los vecinos de Providencia es un símbolo muy importante de recuperación de nuestro patrimonio”.

El Café Literario del Parque Balmaceda, en la comuna de Providencia, reabrirá la próxima semana tras seis años sin funcionamiento, producto de los daños que sufrió el recinto durante el estallido social de octubre de 2019.

En ese contexto, el alcalde Jaime Bellolio sostuvo en El Mercurio: “El Café Literario Balmaceda fue destruido durante el estallido social, lo que nos obligó a cerrar este espacio por varios años. Devolverlo a los vecinos de Providencia es un símbolo muy importante de recuperación de nuestro patrimonio”.

Cabe recordar que el café fue cerrado de manera preventiva durante las manifestaciones de 2019 y que, en marzo de 2020, fue incendiado por desconocidos en medio de incidentes, lo que provocó daños en su interior, aunque sin afectar su estructura.

En esta nueva etapa, el jefe comunal detalló que el recinto contará con tres pisos y una superficie de 729 m², donde destaca la ampliación de la sala infantil, que incluirá una colección de libros álbum, clásicos y narrativa contemporánea.

En el proceso de reapertura, el espacio contará con una colección inicial de 6.401 libros y se estima que en el futuro alcanzará los 21 mil títulos.

Otra novedad es la flexibilidad del auditorio subterráneo, que incorporará paneles móviles, lo que permitirá habilitar salas multiuso para talleres de manera simultánea. Además, contará con un sistema de rampas y ascensores.

El jefe municipal detalló que, entre las medidas de seguridad, se ha avanzado en la “instalación de estructuras de perfiles metálicos en los ventanales de la fachada, complementadas con cortinas metálicas y láminas de seguridad en los vidrios”, además de la instalación de cámaras de vigilancia para monitorear tanto el interior como el perímetro del parque.

El inicio de la reconstrucción

En octubre de 2024, el estudio Factoría Limitada, junto al arquitecto Claudio Iglesias Gac, se adjudicó el proyecto, que tuvo un costo de $1.560 millones, gestionados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), de los cuales $1.350 millones fueron destinados a la remodelación del espacio y $210 millones a su habilitación con nuevo mobiliario.