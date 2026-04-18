Portazo a la nieta de Augusto Pinochet: Justicia rechaza demanda de restitución de tierras en comunidad indígena de Puyehue

La Corte Suprema revocó un fallo de la Corte de Valdivia relacionado con unos terrenos vinculados al Fundo El Pafú.

La Cuarta Sala de la Corte Suprema rechazó de forma definitiva la demanda de precario interpuesta por Francisca Lucía Ponce Pinochet, nieta de Augusto Pinochet, quien buscaba la restitución de terrenos ubicados al interior de una comunidad indígena en la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos.

Según lo informado por Radio Biobío, la acción judicial apuntaba específicamente a predios vinculados al Fundo El Pafú, ocupados por Juan Alberto Guerrero Castro y la Comunidad Indígena Llanquileo.

A través de una sentencia unánime, el máximo tribunal del país revocó la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Valdivia, la cual había fallado inicialmente a favor de la demandante. Tras analizar los antecedentes, los ministros establecieron que no se cumplían los requisitos legales para la restitución, dado que la presencia de los ocupantes en el terreno no carecía de una justificación jurídica o histórica previa.

El fallo de la sala sostiene que, según los hechos acreditados, la demandante dedujo la acción judicial una vez que adquirió derechos sobre el inmueble, sin embargo, los demandados ya se encontraban establecidos en el lugar con anterioridad. Los ocupantes alegaron posesión sobre el terreno basándose en procesos judiciales previos, incluyendo un interdicto posesorio y una querella criminal en la que la parte demandante no obtuvo resultados favorables.

En sus considerandos, los magistrados recalcaron que la ocupación efectuada por la comunidad y el particular en el predio en cuestión tiene un origen anterior al dominio que invocó la nieta del fallecido general. Bajo este argumento, la instancia judicial determinó que existe un título que justifica la permanencia de los actuales ocupantes, descartando la figura de precario que exige la ausencia total de contrato o derecho previo.

Con esta resolución, la Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia de primera instancia y ratificó la permanencia de la Comunidad Indígena Llanquileo en el sector, concluyendo el litigio sobre la propiedad de las tierras en la provincia de Osorno.