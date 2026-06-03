“No queremos un Chile paralizado”: La intervención de dirigentes estudiantiles de la UC contra la convocatoria de la Confech

En el marco de la convocatoria de la Confederación de Estudiantes (Confech), hubo diversas reacciones tanto de dirigentes universitarios como de parlamentarios.

En ese contexto, el consejero territorial comercial de la Pontificia Universidad Católica y miembro del movimiento político Solidaridad, Diego Domeyko, expresó: “Rechazamos la paralización convocada por la Confech y, por lo mismo, estuvimos hoy día con un lienzo desplegado frente a la Casa Central en representación de miles de estudiantes que buscamos un Chile más próspero y no uno paralizado. Creemos que Chile es tan débil en la educación en sus primeros niveles, y esto exige mirar las políticas educacionales con mayor responsabilidad”.

Desde el Congreso, el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó los disturbios que se registraron durante la jornada.

“Lo malo es que una vez más vimos violencia, desmanes e incivilidades que terminan opacando cualquier demanda legítima. Lamentablemente, parece que para algunos es más importante la protesta que las propuestas”, criticó.

Además, destacó la intervención del movimiento político Solidaridad de la UC.

“Quiero destacar a Solidaridad UC, que se paró en el frontis de la Casa Central para dar una señal distinta: que Chile necesita jóvenes comprometidos con las ideas, las propuestas y la construcción de un mejor futuro”, recalcó.

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Desde la vereda contraria, la diputada y expresidenta de la FECH, Emilia Schneider, comentó a través de X: “Circulan imágenes de una fuerte represión, cuestión altamente preocupante y grave. Nadie debe exponerse a violencia por ir a manifestarse. Llamo al Gobierno a recapacitar y colaborar para que las expresiones de la ciudadanía sean resguardadas y bien conducidas. Una democracia requiere orden, por cierto, pero también libertades”.