¿Hubo o no citación para definir el recorrido de la marcha? Esto responde la Delegación Presidencial Metropolitana a la Confech

Este miércoles, los dirigentes de la Confederación de Estudiantes (Confech) y la Delegación Presidencial Metropolitana protagonizaron un cruce por la existencia o no de conversaciones para definir el trayecto de la manifestación realizada durante esta mañana.

Según el vocero de la Confech, Diego Torres, “el día de ayer asistimos a la Delegación Presidencial, ya que hicimos la solicitud el día miércoles de la semana pasada y la delegación no nos dio respuesta hasta ayer”. En esa instancia, detalló que “procedimos a explicar lo que iba a ser la convocatoria, dónde iba a partir y dónde iba a terminar. No hubo mayor desacuerdo en esa reunión”, sostuvo.

“Germán Codina miente. La declaración que entregó hoy día en la mañana indicando que a nosotros se nos había citado a una reunión es falsa. Esa citación jamás llegó. Supuestamente nos habían citado para el viernes, que se nos habían enviado correos, que nos habían llamado, y eso no ocurrió. El día de ayer, en la mañana, nos fuimos a presentar a la Delegación Presidencial porque no habíamos recibido ninguna respuesta y, al momento de conversar, lamentablemente, tampoco se nos indicó la posibilidad de hacer un cambio de recorrido”, añadió la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, Sofía Ávila.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, comentó que citaron a la Confech a una reunión el viernes pasado. “No concurrieron y justamente se buscaba poder acordar el recorrido final, el trayecto que se les iba a aprobar para el desarrollo de esta actividad, que es el que se les informó por escrito”.

Ante la polémica, la Delegación Presidencial dio a conocer los correos electrónicos que habría enviado a Torres. El primero fue remitido el 27 de mayo a las 15:00 horas, en el que se agendaba una reunión para el 29 de mayo a las 12:00 horas con el objetivo de abordar el trayecto de la convocatoria.

Luego, el 28 de mayo a las 16:39 horas, la Delegación reiteró el mensaje: “Estimado, junto con saludar, agradeceré su respuesta a la invitación de reunión de mañana viernes”.

El último correo fue enviado a las 18:53 horas de ese mismo día: “Estimado Sr. Torres, lo he llamado en varias ocasiones al número que nos indicó en la solicitud, sin tener éxito. Espero pueda asistir a esta reunión de coordinación”.