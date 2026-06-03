Viaje de diputado Kunstmann al Caribe: Revelan que otros nueve legisladores salieron del país en semana distrital

El caso del diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, quien viajó al Caribe durante su semana distrital, vino a poner la lupa sobre las salidas del país de los legisladores.

Y durante esta jornada, se dio a conocer que otros nueve parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, también salieron del país durante la semana distrital.

Una investigación de Mega detectó que la situación de Kunstmann se replica en cerca de nueve parlamentarios, quienes salieron del país en semanas distritales o en días destinados a labores legislativas.

El detalle de las salidas de los congresistas

Según la Biblioteca del Congreso Nacional, la semana distrital “es el período de cada mes que la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile destina al trabajo en terreno, sin celebrar sesiones de Sala ni comisiones. Su objetivo es que los legisladores visiten sus territorios, atiendan a la ciudadanía y conozcan de primera mano los problemas de sus electores”.

Desde la oposición se conoció el viaje del diputado del Frente Amplio (FA) Gonzalo Winter y de Constanza Schonhaut, quienes se trasladaron a Uruguay entre el 26 y 29 de marzo. Schonhaut dejó constancia de que participó como expositora en un seminario sobre derechos, cuidado y comunidad, mientras que Winter señaló que también asistió a dicha actividad.

En tanto, en el oficialismo destacó el caso del diputado de Renovación Nacional (RN) Luis Pardo, quien viajó fuera del país por cinco días (entre el 25 y 29 de abril) para asistir a un seminario de la Fundación Konrad Adenauer. Sin embargo, este evento solo duró dos jornadas y desde su equipo aseguraron que Pardo solicitó esos días sin goce de sueldo.

A esto se suma el caso del diputado y presidente de la Unión Demócrata Incentivada (UDI), Guillermo Ramírez, quien durante su semana distrital presentó un documento para informar de un viaje a España entre el 21 de mayo y el 3 de junio. No obstante, el parlamentario regresó al país para asistir a la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

Asimismo, la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón (RN), también viajó a España en fechas similares (entre el 22 y 27 de mayo).

Revisa las otras salidas internacionales

Patricio Briones (diputado del Partido de la Gente, PDG): viajó a Argentina entre el 2 y el 6 de abril.

(diputado del Partido de la Gente, PDG): viajó a Argentina entre el 2 y el 6 de abril. Eduardo Cretton (diputado de la Unión Demócrata Independiente, UDI): viajó a Perú entre el 2 y el 5 de abril. El legislador explicó que su traslado al país vecino se realizó tras terminar el trabajo en su distrito.

(diputado de la Unión Demócrata Independiente, UDI): viajó a Perú entre el 2 y el 5 de abril. El legislador explicó que su traslado al país vecino se realizó tras terminar el trabajo en su distrito. Cristián Araya (diputado del Partido Republicano, REP): salió del país entre el 16 y el 19 de abril para participar en la conferencia Patriots Network.

(diputado del Partido Republicano, REP): salió del país entre el 16 y el 19 de abril para participar en la conferencia Patriots Network. Claudia Mora ( diputada de Renovación Nacional, RN): viajó a Estados Unidos desde el 22 de abril hasta el 4 de mayo, fechas que coincidieron con su semana distrital.

diputada de Renovación Nacional, RN): viajó a Estados Unidos desde el 22 de abril hasta el 4 de mayo, fechas que coincidieron con su semana distrital. Sara Concha (diputada del Partido Social Cristiano, PSC): viajó al extranjero entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

(diputada del Partido Social Cristiano, PSC): viajó al extranjero entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Hotuiti Teao (diputado): viajó a Brasil entre el 22 y el 31 de mayo.

Cabe recordar que el reglamento no contempla descuentos en las dietas de los parlamentarios para estos casos, ya que las sanciones aplican solamente cuando hay sesiones de Sala. Al no haber actividades legislativas en el Congreso durante la semana distrital, los diputados no arriesgan multas económicas.