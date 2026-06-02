“Lo importante es que haga mi trabajo en el Parlamento”: Diputado Leandro Kunstmann (REP) se defiende ante críticas por viaje al Caribe durante semana distrital

El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, abordó la controversia que se generó luego de que se conociera que realizó un viaje al Caribe durante la semana distrital.

El hecho fue reportado por Noticias Los Ríos y, en ese mismo medio regional, el parlamentario se refirió a la situación. En ese contexto, afirmó que existe el derecho a la vida privada y que “cualquiera puede salir, semana distrital o no”. Lo importante, aseguró, es que cumpla con su trabajo en el Parlamento.

“Yo hace cuatro años que prácticamente no tenía vacaciones. Aparte de ser político tenía un emprendimiento (…). Los emprendedores no tenemos vacaciones porque trabajamos 100% todo el año”, detalló.

En esa línea, enfatizó que en política siempre se estará sujeto a cuestionamientos.

“Uno va a recibir críticas porque sí y porque no. Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo de parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones”, comentó. Además, aseguró que “yo creo que he sido, en semana distrital, el diputado que más ha recorrido la región, por lejos”.

Asimismo, afirmó que “yo tengo una trayectoria política intachable desde mi inicio”.

Cabe mencionar que la semana distrital es el periodo que los diputados destinan a la realización de actividades en sus respectivos distritos y a informar a la ciudadanía sobre su labor legislativa. Durante esos días no se celebran sesiones de Sala ni de comisiones en el Parlamento.