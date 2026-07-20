Las Condes habilita puntos de acopio para ayudar a familias afectadas en La Serena y Ovalle

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, informó que se habilitaron tres puntos de acopio para recibir alimentos no perecibles y artículos de aseo destinados a vecinas y vecinos afectados de La Serena y Ovalle.

Dada la emergencia climática que afecta a la Región de Coquimbo, el Municipio de Las Condes lanzó una campaña solidaria para reunir ayuda orientada a las familias afectadas por la crecida de ríos, esteros y quebradas en dichas zonas.

Dicha campaña busca reunir alimentos no perecibles y artículos de aseo e higiene personal, y también alimentos para mascotas y aguas, las cuales irán en beneficio de las personas perjudicadas de La Serena y Ovalle.

“Hoy la emergencia está en el norte, pero la solidaridad no tiene límites regionales. Cuando una comunidad enfrenta momentos difíciles, el resto del país responde. Sabemos que los vecinos de Las Condes son solidarios y queremos invitarlos a sumarse a esta campaña para apoyar a quienes hoy necesitan”, señaló la jefa comunal.

La máxima autoridad comunal añadió que “como Municipalidad queremos poner a disposición nuestra capacidad de organización para canalizar la solidaridad de nuestros vecinos de manera oportuna y coordinada, especialmente hacia las familias que han perdido parte importante de sus pertenencias o permanecen aisladas producto de esta emergencia”.

Conoce los puntos de acopio

Edificio Consistorial : Av. Apoquindo 3400. Entre 10:00 a 19:00 horas.

: Av. Apoquindo 3400. Entre 10:00 a 19:00 horas. Centro Comunitario Diaguitas : Diaguitas 911. De 9:00 a 20:00 horas.

: Diaguitas 911. De 9:00 a 20:00 horas. Estadio Municipal Paul Harris: Av. Paul Harris Sur 701. Desde las 8:30 a 18:00 horas.