Superintendente de Bomberos de Coquimbo responde a ministro Poduje: “Estamos con el agua hasta el cuello y hay desaparecidos, ojalá no fuera cierto”

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Exequiel Martínez, criticó este lunes las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, en las que abordó por redes sociales la compleja situación que se vive en la zona norte del país a causa del sistema frontal.

Fue durante el fin de semana cuando el diputado del Partido Socialista Daniel Manouchehri (PS) criticó al Gobierno y exigió mayor ayuda en la Región de Coquimbo, que ha sido una de las más afectadas con el paso del temporal.

Como respuesta, Poduje publicó un video en sus redes sociales en el que criticó al parlamentario: “Acabo de ver unas declaraciones del diputado Manouchehri, que todos sabemos que se le arranca la moto a veces, totalmente destempladas, descriteriadas, totalmente irresponsables; hablando de desaparecidos en las quebradas sin ninguna información; criticando a nosotros que estamos haciendo acá el trabajo. No sé dónde estará él”.

Añadió que “sabemos que al diputado Manouchehri no se le puede pedir mucha seriedad, en general. Pero yo le pediría que ahora, en consideración de que él es de la zona, tenga un poco de moderación y no use este hecho lamentable para hacer una crítica política a la cual nos tiene acostumbrados“.

“Estamos con el agua hasta el cuello”

El video del secretario de Estado despertó críticas desde el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo a través del superintendente Exequiel Martínez, quien pidió “más respeto” por el trabajo de la institución.

“Más respeto con nuestro trabajo y compromiso… Estamos en terreno ayudando a nuestra gente, y usted dice que no hay nadie desaparecido. Para que sepa, una de las desaparecidas que acaba de aparecer, gracias a Dios, es muy cercana a mi familia”, respondió.

Asimismo, cuestionó a Poduje: “Yo soy el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, entonces le pregunto, señor: ¿Nos ha llamado? ¿Ha venido a ver cómo están los más de 400 bomberos desplegados en Coquimbo? ¿Se ha preocupado de las familias coquimbanas?“.

“Hemos tenido que dejar a nuestras familias en casa; muchos de mis bomberos están con familiares afectados. Pero acá estamos con el agua hasta el cuello, sacando gente de las quebradas, y hay desaparecidos; ojalá no fuera cierto“, agregó.

En esa línea, el bombero le pidió a la autoridad que “tenga más respeto por la gente; a mí no me interesa el color político. Nosotros ayudamos a todos por igual; ustedes deberían empezar a hacer lo mismo”.

La respuesta de Martínez se dio horas antes de que la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, confirmara que hay 12 personas desaparecidas hasta el momento en la comuna y el titular de Vivienda borrará su publicación de sus redes sociales.