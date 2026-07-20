Trump celebra el “éxito espectacular” del Mundial 2026 y elogia a Infantino por llevar el torneo “a un nivel que nadie creía posible”

(EFE) – Donald Trump celebró este lunes el cierre del Mundial de fútbol 2026 y calificó el torneo como un “éxito espectacular”. En una publicación en Truth Social, el mandatario agradeció a “todos los involucrados”, pero en particular a las fuerzas del orden estadounidenses, que según sus palabras convirtieron el evento en el “más seguro y espectacular de la historia, con mucha diferencia”.
El republicano no hizo referencia explícita a la victoria de España ni a los otros dos países anfitriones, México y Canadá. En su lugar, centró el reconocimiento en Andrew Giuliani, máximo responsable de la Casa Blanca para el Mundial, y en Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a quien calificó de “fantástico” por su “trabajo bien hecho”. “Pocas personas podrán lograr lo que él logró al elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible”, escribió Trump.
La polémica relación entre Trump e Infantino
La estrecha vinculación entre ambos generó críticas durante el desarrollo del torneo, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos reconociera que llamó a Infantino para solicitar el retiro de la tarjeta roja que recibió el delantero estadounidense Folarin Balogun en los dieciseisavos de final.
Trump e Infantino fueron los encargados de entregar el trofeo de campeones a la selección española el domingo, tras la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada a las afueras de Nueva York. España se coronó en el torneo que se celebró de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que también asistió a la final, ofreció un mensaje distinto en redes sociales. Felicitó a España por “conquistar merecidamente” el título y a México por ser “la mejor sede”. Además, señaló que la Copa del Mundo demostró que si los tres países anfitriones trabajan “unidos”, son capaces de “hacer realidad grandes proyectos”.
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