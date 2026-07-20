Chilquinta anuncia compensación de $40 mil a clientes afectados por cortes de luz durante el sistema frontal

Tras los extensos cortes de electricidad que ha sufrido la Región de Valparaíso, Chilquinta informó que los clientes afectados recibirán una compensación de $40 mil tras las prolongadas interrupciones durante el sistema frontal.

Esta medida busca dar una respuesta a las familias que, además de enfrentar los cortes de luz, sufrieron efectos en su vida cotidiana y en su presupuesto.

“Para muchas familias también implica la pérdida de alimentos, gastos imprevistos y una alteración importante de sus actividades diarias. Por eso hemos decidido implementar una compensación extraordinaria desde $40.000, reconociendo que existen distintos niveles de afectación y que cada situación debe ser atendida con responsabilidad y sensibilidad”, señaló en un comunicado la compañía eléctrica.

¿Cómo se aplicará esta medida?

Para facilitar el acceso a este beneficio, la empresa dispondrá de un procedimiento simple y expedito.

La compensación por pérdida de alimentos no requerirá la presentación de boletas o comprobantes de compra, sin perjuicio de las validaciones que realiza la compañía eléctrica para acreditar la afectación.

En tanto las pérdidas superen el monto base, los clientes podrán presentar antecedentes adicionales para que su caso sea revisado.

“Esta medida no busca minimizar las dificultades enfrentadas por nuestros clientes, sino responder a ellas con acciones concretas. Sabemos que recuperar la confianza exige facilitar los procesos, escuchar cada caso con seriedad y entregar soluciones”, agregó la empresa.

Además, la compañía de energía indicó que esta compensación es independiente de las indemnizaciones automáticas establecidas en la normativa eléctrica, cuando estas resulten aplicables.