Sofía Cid, delegada presidencial de Atacama, por sistema frontal: “No tenemos a ninguna persona inubicable”

Esta jornada, la delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid, en conversación con CNN Tarde, entregó un balance respecto a las afectaciones que ha sufrido la región tras las intensas lluvias.

La estación ubicada en Alto del Carmen ha registrado 162,8 mm en todo el evento, según información de la Dirección Meteorológica de Chile.

Respecto a las nuevas medidas para enfrentar esta crisis, Cid sostuvo que “estamos trabajando coordinadamente con el general Claudio Paredes (designado jefe de Defensa Nacional en Huasco), en el cual vamos a tener un centro de operaciones en el sector de la Dirección de Vialidad de Obras Públicas en Vallenar”.

Situación de Alto del Carmen

En la zona, una mujer desapareció luego de verse afectada por un alud de nieve en el sector cordillerano de Juntas de Valeriano. En ese momento, comenzó a desplegarse un equipo de búsqueda.

Según el alcalde Cristián Olivares, ya se habría encontrado a la persona, pero aún se desconoce su estado, según consignó Meganoticias.

La delegada argumentó que hay problemas “por el tema de la conectividad, que ahora, por el factor climático, pudieron llegar los helicópteros y también un helicóptero privado, ya que seguramente alguna gestión del alcalde consiguió un tercer helicóptero que estaría llegando a Alto del Carmen”.

Respecto a las cifras de personas desaparecidas, Cid sostuvo que “tenemos algunos antecedentes, pero no están 100% verificados“.

Incluso, del número de personas inubicables, añadió que “no tenemos a ninguna persona inubicable“.

Estado de excepción: “Llega en el momento preciso”

Esta mañana, el presidente José Antonio Kast decretó estado de excepción en la provincia del Huasco, perteneciente a la Región de Atacama, de cara a los estragos que ha generado el fuerte sistema frontal. Cid señaló que esta medida “llega en el momento preciso”.

“El decreto de emergencia nos da un poco más de extensión en términos de decisiones, de toque de queda, de evitar desplazamientos en ciertos lugares”, agregó.

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