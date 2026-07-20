Sociedad Nacional de Agricultura por efectos del sistema frontal: “Mientras exista oferta suficiente, los precios no debieran subir”

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) entregó un balance preliminar sobre el impacto que ha generado el sistema frontal que afecta al país.

En ese contexto, aclaró que, hasta ahora, “existen buenas reservas de papas, cebollas y legumbres, además de disponibilidad de hortalizas provenientes del norte”.

No obstante, citando un reporte de Lo Valledor, informó que el mercado recibió el pasado domingo un 20% menos de productos que en un día normal, debido a los “cortes de rutas y no a pérdidas de producción”.

El presidente de la SNA, Antonio Walker, afirmó que “estamos monitoreando posibles interrupciones en las cosechas de cítricos y paltos, además de las dificultades en el funcionamiento de las ferias libres en algunas comunas. Mientras exista oferta suficiente, los precios no debieran subir”. Asimismo, precisó que “hasta ahora, no observamos pérdidas generalizadas en la producción agrícola”.

Finalmente, el líder de la SNA llamó a la población a informarse a través de los canales oficiales, como la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).