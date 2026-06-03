SII obliga a plataformas extranjeras de apuestas y juegos de azar en línea a pagar IVA en Chile

El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó un sistema para que plataformas extranjeras de apuestas, juegos de azar y casinos en línea puedan cumplir con sus obligaciones tributarias en Chile, mediante la Resolución Exenta N°69.

La medida aplica a contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país que presten este tipo de servicios de manera remota a usuarios chilenos.

Según la normativa vigente, los servicios de entretenimiento digital prestados desde el extranjero están afectos al IVA.

Cómo se calcula el tributo y qué incluye

El tributo debe calcularse sobre el total de las contraprestaciones recibidas de clientes chilenos que no sean contribuyentes de IVA, aplicando la tasa general establecida en la ley. Esto incluye cualquier tipo de pago recibido como remuneración por la prestación del servicio, independientemente de su naturaleza.

El SII aclaró que, si bien estos operadores habían sido excluidos previamente del régimen de tributación simplificada por la naturaleza ilícita de su actividad —según determinación de la Superintendencia de Casinos de Juegos—, la ley tributaria obliga igualmente al organismo a asegurar el pago de los impuestos correspondientes.

La resolución es explícita al señalar que no le compete al SII calificar si una actividad económica es lícita o no, sino velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias que de ella se deriven.

Plataformas deberán ponerse al día con los últimos 36 períodos tributarios

Las plataformas que se inscriban en el sistema deberán además ponerse al día con el IVA adeudado de los últimos 36 períodos tributarios (36 meses), presentando el formulario de declaración correspondiente.

El mecanismo de inscripción opera de forma automática a través del Portal IVA Servicios Digitales del SII, sin que el organismo pueda realizar una verificación previa de las actividades del contribuyente que se registra.

Quienes no presenten el formulario de declaración, no declaren o no paguen los impuestos correspondientes podrán ser excluidos del sistema.

El SII también habilitó un canal de denuncias para que cualquier ciudadano con antecedentes sobre incumplimientos pueda reportarlos directamente a través del portal institucional, bajo la opción “Denuncias de infracciones”.