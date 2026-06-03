El frío llegó con todo: la chaqueta que promete convertirse en el imprescindible de este invierno

Con bajas históricas y temperaturas variables, salir de casa sin una buena chaqueta dejó de ser una opción. Algunos buscan capas infinitas para combatir el frío y otros apuestan por una sola prenda que combine tecnología, diseño y rendimiento.

En ese contexto, surge la nueva favorita de los invernistas: Chaqueta Terrex Xperior con tecnología CLIMAWARM+. Pensada para quienes disfrutan de la vida al aire libre, los viajes a la nieve, las caminatas de invierno o simplemente quieren mantenerse abrigados durante los días más fríos de la temporada, esta chaqueta incorpora la tecnología CLIMAWARM+ que retiene el calor corporal mientras libera la humedad.

Uno de sus principales atributos es su capacidad de rendimiento en condiciones extremas, entregando protección térmica en temperaturas de hasta -15°C. Todo esto gracias a un sistema de aislamiento avanzado de plumas con 700 fill power, reconocido por ofrecer un alto nivel de abrigo sin añadir peso excesivo.

El resultado es una prenda liviana, cómoda y fácil de transportar, ideal tanto para escapadas de invierno como para el uso diario.

A esto se suma la tecnología Heat Seal Baffle de adidas, un sistema que utiliza compartimentos estratégicamente diseñados para atrapar el aire caliente y mejorar el aislamiento térmico. Además, su exterior resistente y con propiedades repelentes al agua ayuda a enfrentar lluvias ligeras, viento y condiciones cambiantes propias de esta época del año.

Pero más allá de su rendimiento técnico, la tendencia también apunta hacia prendas funcionales que puedan adaptarse a distintos escenarios. Y ahí es donde la Terrex Xperior CLIMAWARM+ encuentra su espacio: una chaqueta pensada para la montaña, pero que también encaja perfectamente en la ciudad gracias a una silueta moderna y versátil.

Porque esta temporada otoño-invierno ya dejó claro que el frío no viene en modo suave, contar con una capa preparada para enfrentarlo puede marcar toda la diferencia.