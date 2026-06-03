China rechaza acusaciones de trabajo forzoso y llama a resolver disputas comerciales con EE.UU.: “El trabajo forzoso no existe en China”

China respondió a la propuesta de la administración Trump de imponer un arancel adicional del 12,5% a sus productos, en el marco de una investigación sobre el comercio de bienes elaborados con trabajo forzoso.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, descartó las acusaciones en una rueda de prensa en Pekín y afirmó: “El llamado trabajo forzoso no existe en China, y nos oponemos a utilizarlo como pretexto para la manipulación política”.

El portavoz añadió que Pekín “se opone sistemáticamente a las medidas arancelarias unilaterales en todas sus formas” y llamó a encauzar las diferencias por la vía diplomática, según consignó Bloomberg.

“Las cuestiones económicas y comerciales deben resolverse mediante el diálogo y la consulta sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y la reciprocidad”, agregó Mao Ning.

Nueva tensión comercial amenaza el acuerdo Trump-Xi de la cumbre de Pekín

La medida propuesta por Washington surge de una investigación sobre la forma en que los socios comerciales de Estados Unidos manejan bienes supuestamente producidos bajo condiciones laborales inaceptables.

Decenas de naciones, entre ellas Chile, quedaron expuestas a nuevos aranceles tras el proceso, aunque China y algunos otros países enfrentan el gravamen más alto, fijado en 12,5%.

La escalada llega en un momento delicado para la relación bilateral. Trump y el líder chino Xi Jinping habían logrado estabilizar el vínculo en una cumbre celebrada el mes pasado en Pekín, acuerdo que ahora queda bajo presión ante la nueva ronda de tensiones comerciales.