Formalizan a principal imputado por agresión al alcalde Christopher White: Quedó con arresto domiciliario

El ataque ocurrió durante un procedimiento de retiro de escombros y chatarra en San Bernardo. Además del alcalde, funcionarios municipales y un camarógrafo resultaron agredidos.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo resolvió este sábado no decretar prisión preventiva para el principal imputado por la agresión al alcalde de la comuna, Christopher White.

En su lugar, el tribunal impuso arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

La resolución se conoció tras la formalización del acusado, un hombre chileno de 30 años, identificado por la Fiscalía como el principal agresor del jefe comunal.

Tanto la parte querellante como el Ministerio Público habían solicitado la medida cautelar más gravosa.

¿Cómo fue la agresión al alcalde Christopher White?

El caso se remonta al miércoles 15 de abril.

Ese día, el alcalde de San Bernardo participaba en un operativo municipal destinado al retiro de rucos, escombros y chatarra en la intersección de San Lorenzo con Juan Pablo II, donde también había problemas asociados a ocupación irregular del espacio público.

Durante ese procedimiento, White fue agredido con piedras por un grupo de personas.

También resultaron atacados funcionarios municipales y un camarógrafo que acompañaba la labor, además de registrarse daños a vehículos comunales.

Tras el episodio, Carabineros detuvo al principal sospechoso, quien mantenía antecedentes policiales.

Una vez finalizada la audiencia, la abogada querellante del alcalde, Catalina Correa, cuestionó la decisión del tribunal. “No estamos conformes del todo con la medida cautelar”, consignó a ADN.

Agregó que se pidió prisión preventiva por “la gravedad del hecho y el contexto en que ocurrió”.

Antes de la formalización, White ya había anunciado acciones judiciales contra los responsables. El jefe comunal afirmó que presentaría una querella y advirtió: “Los vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias”, en referencia a los agresores.

El Ministerio Público, en tanto, informó que la investigación se extenderá por 90 días.