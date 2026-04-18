Panel Ciudadano UDD: 72% apoya eliminar contribuciones y 43% cree que la baja de impuestos no impulsará el crecimiento económico

La encuesta Panel Ciudadano UDD realizó un sondeo sobre el anuncio del Presidente José Antonio Kast respecto al proyecto de Reconstrucción. En relación con la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, el 72% respalda la medida; sin embargo, el 43% cree que la baja de impuestos no impulsará el crecimiento económico.

La encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) abordó la visión ciudadana sobre el anuncio del proyecto de Reconstrucción Nacional realizado por el Presidente José Antonio Kast durante su primera cadena nacional.

En general, ante la pregunta sobre si aprueba la forma en que el Mandatario está conduciendo el gobierno, el 39% afirmó estar de acuerdo, mientras que el 49% señaló que lo desaprueba.

Respecto de los anuncios, el sondeo destacó como los más relevantes los $400 mil millones destinados a la reconstrucción de Ñuble, Biobío y Valparaíso (20%), seguido por la eliminación de contribuciones para mayores de 65 años (20%) y el subsidio a la contratación formal de trabajadores (12%).

En cuanto a la propuesta de suspender por cuatro años el ingreso de nuevas universidades al sistema de gratuidad, el 32% apoya la medida, mientras que el 56% no está de acuerdo.

Los resultados de la encuesta

Metodología