Sequía récord y despacho de termoeléctricas a diésel dispararon los costos eléctricos en mayo al doble

Los costos marginales de electricidad en Chile se dispararon durante la segunda quincena de mayo, pasando de un promedio de 50 USD/MWh en los primeros veinte días del mes a 90 USD/MWh entre el 21 y el 31, con máximos horarios que superaron los 240 USD/MWh.

La tendencia al alza se mantiene durante los primeros días de junio, según información de energiE con datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Despacho de emergencia con diésel dispara los costos del sistema

El alza se explica por el despacho no programado de centrales termoeléctricas que operan con combustible diésel, de alto costo variable de operación, activadas para suplir una generación renovable —solar y eólica— menor a la pronosticada.

Este tipo de despacho de emergencia encarece el costo del sistema eléctrico de forma significativa, ya que el diésel es uno de los combustibles más caros del parque generador chileno.

El año hidrológico 2025/26 cerró como el cuarto más seco desde 1960

El año hidrológico 2025/26 cerró como el cuarto más seco desde que se lleva registro en 1960, con una energía afluente acumulada de aproximadamente 19 TWh en el SEN y una probabilidad de excedencia del 94%, es decir, dentro del 6% más seco de la historia.

La energía embalsada al 1 de junio se ubica en 2.800 GWh, por debajo de los 4.300 GWh registrados en la misma fecha de 2024 y los 4.200 GWh de 2025, lo que reduce el margen de maniobra del sistema para responder a peaks de demanda sin recurrir a generación térmica de alto costo.

“Niño Godzilla” introduce incertidumbre para el segundo semestre

La situación podría complejizarse en el segundo semestre. El informe advierte que existen proyecciones que anticipan un posible evento El Niño de alta intensidad —denominado en algunos reportes como “Niño Godzilla”— para junio y julio.

Si bien este fenómeno podría elevar los caudales en el corto plazo, las precipitaciones tenderían a caer con temperaturas más altas, lo que limitaría la acumulación nival, principal reserva hídrica estacional para las centrales hidroeléctricas, introduciendo incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva de agua en los meses posteriores.