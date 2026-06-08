“Deshonesta y estúpida”: Trump termina antes de tiempo tensa entrevista con NBC tras exabrupto contra periodista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó antes de tiempo una tensa entrevista con NBC, luego de insultar a la periodista Kristen Welker, conductora del programa Meet the Press.

El mandatario republicano abandonó la conversación tras calificar a la presentadora como “deshonesta y estúpida”, en medio de un cruce por sus acusaciones de fraude electoral y el proceso de recuento de votos en California.

La entrevista fue realizada en una granja y emitida el domingo 7 de junio, en el marco de una visita de Trump a Wisconsin antes de las elecciones de mitad de mandato.

El cruce por las acusaciones de fraude electoral

La tensión aumentó cuando Trump afirmó que se “están haciendo trampa en las elecciones”, al referirse a las primarias en California y al recuento de votos cuestionado por sectores republicanos.

Welker le preguntó si tenía pruebas para respaldar sus dichos. El presidente respondió que “todo lo que uno tiene que hacer es mirar” y “escuchar a la gente”.

La periodista insistió en pedir evidencia y recordó que el conteo de votos durante varios días es un proceso habitual en California.

Trump rechazó esa explicación y acusó a la conductora y al programa de actuar de forma deshonesta.

“Son deshonestos, igual que tú eres deshonesta, tu prensa es deshonesta y Meet the Press es deshonesto”, dijo.

Luego, el mandatario extendió sus críticas a otros medios, como CNN y ABC, y terminó por interrumpir la entrevista.

“Lo siento. Demos por terminada la entrevista porque ya he tenido suficiente. Gracias, querida. Que la pases bien”, señaló antes de retirarse.

🇺🇸 | Trump insultó a una periodista de NBC e interrumpe entrevista tras discutir sobre las elecciones, cuya cobertura, dice, fue sesgada en ciertos medios ‘Elección AMAÑADA’ mientras la reportera exige ‘pruebas’ ‘Eres CORRUPTA’ le dice antes de marcharse pic.twitter.com/hyJYCgj7CD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 7, 2026

Disputa por el “fondo contra la politización”

Antes del abrupto final, Trump y Welker también discutieron sobre el llamado fondo contra la politización, conocido en inglés como Anti-Weaponization Fund.

La iniciativa, de US$1.700 millones, ha sido cuestionada por demócratas, quienes la han descrito como un fondo opaco destinado a recompensar con recursos públicos a personas leales al presidente.

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, aseguró el pasado 2 de junio ante congresistas que la administración Trump no seguiría adelante con el fondo.

Sin embargo, durante la entrevista con NBC, el mandatario defendió la idea y sostuvo que los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 fueron tratados injustamente por la justicia.

“Si fuera por mí, les pagaría el dinero que se merecen”, afirmó.

“Personalmente, creo que el fondo contra la politización es una gran idea, y muchos otros republicanos también lo creen. Hay que conseguir que se apruebe”, agregó.

Cuando Welker le preguntó si quienes atacaron a fuerzas del orden ese día deberían recibir una indemnización con fondos de los contribuyentes, Trump respondió: “No me inclinaría a decir que sí, pero tendría que considerarlo”.