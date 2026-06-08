Steven Spielberg afirma creer que los extraterrestres han visitado la Tierra: “Están aquí”

El cineasta Steven Spielberg declaró a CBS News que cree, de forma categórica, que seres extraterrestres han estado y continúan presentes en la Tierra. “Creo absolutamente que han estado aquí, y están aquí”, afirmó, añadiendo: “Y quién sabe, tal vez siempre han estado aquí”.

El director fundamentó su postura en décadas de investigación personal: testimonios ante el Congreso de Estados Unidos, documentales y relatos de diversas fuentes.

Según reportó NME, la declaración llega días antes del estreno de su nueva película, ‘Disclosure Day’, centrada en un denunciante que descubre una conspiración gubernamental para ocultar la existencia de vida extraterrestre.

Primeras reacciones a ‘Disclosure Day’

El filme reúne a un elenco de peso: Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo y Colin Firth. Las primeras críticas son favorables. La periodista de Gizmodo Germain Lussier la describió como un recorrido que mezcla película de persecución, historia de amor y misterio dentro de un marco de ciencia ficción, calificándola como “la mejor película de Spielberg en 20 años” y destacando la actuación de Emily Blunt. El periodista Jairo Jiménez, por su parte, la definió como “un thriller OVNI hipnótico y cautivador que desarma completamente tu alma”.

Spielberg lleva décadas explorando la vida extraterrestre en su filmografía, con títulos como ‘Close Encounters Of The Third Kind’, ‘E.T. The Extra-Terrestrial’ y ‘War Of The Worlds’. La semana pasada, además, sorprendió a los asistentes de un pub quiz en The Devonshire, en el barrio londinense de Soho, donde respondió preguntas sobre su propia carrera junto a Colman Domingo.