Chile envió por primera vez lana ovina hacia India: Autoridades destacaron nuevas oportunidades para productores de Magallanes

El Ministerio de Agricultura destacó el primer envío desde Chile de lana ovina hacia la India.

La acción se llevó a cabo tras un trabajo liderado por el Ministerio y la Agregaduría Agrícola de Chile en India, junto con el trabajo técnico del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la coordinación con ProChile, la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA) y productores locales.

La llegada de lana ovina chilena a la India es una noticia positiva para la Región de Magallanes, ya que permitirá expandir las alternativas de venta para los productores y mejorará las perspectivas de crecimiento del rubro.

“Este hito representa un avance significativo en la estrategia de diversificación de mercados para la producción nacional, ya que abre nuevas oportunidades comerciales para los productores de Magallanes y fortalece la competitividad de una actividad que forma parte de la identidad productiva de esa región”, destacó el ministro de Agricultura, Jaime Campos.

Mientras que el director nacional del SAG, Domingo Rojas, relevó que “este importante logro no solo abre nuevas oportunidades comerciales para los productores de Magallanes, sino que también demuestra los resultados que se pueden alcanzar cuando el sector público y privado trabajan de manera conjunta”.