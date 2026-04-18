Festival Santiago Wild 2026: Cartelera, sedes y dónde ver documentales gratis hasta el 17 de mayo

La programación incluye estrenos y funciones especiales como “Yanuni”, “Cecil” y “Ocean”, además del Santiago Wild Summit entre el 5 y el 7 de mayo en el Centro Cultural La Moneda.

El Festival de Cine Santiago Wild 2026, dedicado a documentales de naturaleza, vida salvaje y medioambiente, publicó su programación oficial.

Asimismo, abrió la venta de entradas para actividades presenciales que se realizarán en Santiago entre el 4 y el 14 de mayo, además de una cartelera online gratuita disponible hasta el 17 de mayo en su plataforma.

Organizado por Ladera Sur y con apoyo de National Geographic Society y Jackson Wild, el festival combina funciones en salas como CEINA y Mori Vitacura, junto con actividades asociadas al Santiago Wild Summit en el Centro Cultural La Moneda.

Programación

Entre los estrenos y funciones destacadas de la programación presencial, la noche inaugural del lunes 4 de mayo en CEINA incluye el estreno de Yanuni, documental dirigido por Richard Ladkani y coproducido por Leonardo DiCaprio, centrado en la Amazonía.

Para el miércoles 6 de mayo, el festival anuncia Cecil (presentado como Noche del León), con una instancia asociada al productor británico John Smithson; y el viernes 8 de mayo contempla la función de Ocean, narrado por David Attenborough.

El festival informó que, para su competencia, recibió más de 270 documentales, de los cuales 60 fueron seleccionados como finalistas en 12 categorías, un bloque que convive con funciones especiales y actividades abiertas.

Paralelamente, el Santiago Wild Summit se realizará entre el 5 y el 7 de mayo en el Centro Cultural La Moneda, con charlas, paneles y espacios de industria orientados a vincular cine, ciencia y conservación.

Las entradas para funciones presenciales y pases del Summit están disponibles en la página oficial y Ticketmaster.