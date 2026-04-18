Más diputados en la Región Metropolitana: Servel hace oficial ajuste de escaños de cara a la próxima elección

Mientras la capital verá un aumento de representantes, regiones como Atacama y Los Ríos perdieron al menos dos escaños para el próximo ciclo parlamentario.

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer la Resolución N° 0129, mediante la cual se actualiza la asignación de los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados entre los 28 distritos electorales del país.

Este proceso responde a lo dispuesto en la Ley, la que obliga al organismo a realizar una redistribución proporcional -cada década- basada en los datos poblacionales del último censo oficial.

La actualización se produjo tras la entrega de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La nueva distribución asegura que ningún distrito elija a menos de tres representantes ni a más de ocho, redistribuyendo los cargos excedentes en función de la densidad demográfica actual de cada zona.

La información fue dada a conocer por el cientista político Danilo Herrera.

El Servel redistribuyó los escaños de diputados. La ley lo obliga cada 10 años según el censo. El censo 2024 activó el mecanismo. La RM gana 8 mientras que Atacama y el sur pierden. Aquí el resumen 🧵 pic.twitter.com/01tNrW4wjV — Danilo Herrera (@daniloherrerad) April 18, 2026

La Región Metropolitana es la zona que registra el mayor incremento de representatividad, sumando un total de siete nuevos cupos parlamentarios.

En detalle, los distritos 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén) y 14 (San Bernardo, Puente Alto y comunas rurales del sur) aumentarán su dotación en dos escaños cada uno. Por su parte, los distritos 9, 12 y 13 sumarán un nuevo diputado a su representación actual.

Fuera de la capital, las zonas que ganan un cupo adicional son Antofagasta (Distrito 3), Coquimbo (Distrito 5) y Biobío (Distrito 21).

En contraparte, diversas regiones del centro y sur del país verán reducida su presencia en la Cámara Baja. Los distritos de Atacama (Distrito 4) y Los Ríos (Distrito 24) son los más afectados, perdiendo dos escaños cada uno.

Asimismo, las zonas correspondientes a O’Higgins (Distrito 16), Maule (Distrito 18), Ñuble (Distrito 19), La Araucanía (Distritos 22 y 23) y Los Lagos (Distrito 25) disminuirán su representación en un cupo por distrito.

Tras la publicación de esta resolución, se abre un plazo de cinco días hábiles para que cualquier ciudadano pueda recurrir ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en caso de objetar la forma en que el consejo directivo aplicó los criterios de proporcionalidad.