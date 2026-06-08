Presidente Kast anuncia proyectos para reforzar controles migratorios: Se buscará ampliar plazo de retención a 60 días

En medio de su gira por la Región de Arica y Parinacota, el presidente José Antonio Kast anunció dos reformas en materia migratoria.
Desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, detalló los avances del Plan Escudo Fronterizo y dio a conocer que presentará un proyecto para aumentar el plazo de retención de migrantes irregulares con orden de expulsión, pasando de 5 a 60 días.
Actualmente, dijo, hay un tiempo de cinco días donde a la persona la pueden tener retenida. Si pasa ese tiempo y no se ha expulsado, la persona vuelve a quedar en libertad.
“Eso tiene que terminar”, aseguró el mandatario.
La segunda iniciativa tiene que ver con perseguir penalmente a quienes trasladen a migrantes irregulares.
Kast aseveró que Chile penaliza el ingreso de migrantes en situación irregular, y que también se buscará constituir como delito el traslado de dichas personas al interior del país: “Eso lo hemos señalado de manera reiterada”.
“Tenemos que darle la seguridad a otras regiones de que esto es algo que es efectivo, posible, y que vamos a recuperar nuestra soberanía”, afirmó.
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