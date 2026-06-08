Incautan más de 100 toneladas de droga en puertos de Chile: Sustancia iba escondida en cargamentos de madera

Este lunes, Fiscalía, la Armada y Aduanas confirmaron la incautación de más de 100 toneladas de droga ocultas en cargamentos de madera, tras un operativo conjunto en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.

El procedimiento, que concluyó luego de una investigación de seis meses, detectó 45 contenedores procedentes de Bolivia con productos forestales impregnados químicamente con clorhidrato de cocaína y ketamina.

El cargamento pretendía ser enviado a mercados internacionales utilizando al país como plataforma logística.

Según informaron las autoridades, la madera contenía entre un 10% y un 20% de sustancias ilícitas, las cuales requerían procesos químicos avanzados para su posterior extracción y recuperación en laboratorios especializados.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, la operación impidió la distribución potencial de 584 millones de dosis, lo que habría generado ganancias ilícitas superiores a los 8.334 millones de dólares en el mercado europeo.

Al respecto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que “en un esfuerzo colectivo, conjunto —porque no pueden ser de otra manera los esfuerzos del Estado— en una tarea que llevaron adelante la policía marítima y que contó también con el trabajo directo de la Dirección Nacional de Aduanas, en una investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, permitió el hallazgo de esta madera en este puerto nacional”.

Del mismo modo, destacó que la formación del equipo de foco portuario en 2024, y apuntó que “proteger nuestros puertos es proteger nuestra economía, es proteger las fuentes de trabajo de las personas que viven en torno a ellos, que también trabajan en ellos, que tienen en ellos su fuente de sustento, y es también proteger, entonces, a nuestro país y a la ciudadanía”.