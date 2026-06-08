“Chile no puede seguir en esta situación”: Ex Presidente Eduardo Frei pide retomar el crecimiento y avanzar en proyectos de inversión

El ex Presidente Eduardo Frei manifestó su preocupación por el clima político que atraviesa el país y sostuvo que la búsqueda de acuerdos básicos resulta indispensable para enfrentar los principales desafíos nacionales. En una entrevista concedida este lunes a Mesa Central T13 Radio, también se refirió a su reciente designación como embajador de Chile en Misión Especial y a la situación económica del país.

Al abordar la controversia generada por un folleto del Partido Socialista que incluía una caricatura del Presidente José Antonio Kast, Frei afirmó que este tipo de episodios reflejan un escenario complejo para la convivencia política. En ese contexto, señaló que “hay una polarización como en ninguna parte del mundo, y eso es malo para el país, hay que buscar los mínimos de los acuerdos”.

El ex Mandatario agregó que “no se puede entrar a descalificar y después decir, ya, nos equivocamos, si no es así la cosa”, valorando además los llamados al entendimiento entre distintos sectores. A su juicio, “Chile se merece más” y es necesario que exista una disposición transversal para alcanzar consensos que permitan avanzar en materias prioritarias.

Frei sostuvo que prolongar las disputas políticas dificulta la solución de problemas urgentes. “Si seguimos discutiendo hasta el cansancio, no vamos a avanzar”, afirmó, mencionando además su preocupación por el avance de la inseguridad y la presencia de organizaciones criminales en el país. Por ello insistió en que “necesitamos un mínimo común, pero ya mínimos”.

Respecto de su nombramiento ad honorem como embajador en Misión Especial, explicó que se trata de una figura contemplada por normas internacionales destinada a representar al país en determinadas instancias. Recordó que fue designado para funciones similares durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, y que ha continuado participando en encuentros internacionales vinculados al ámbito económico.

“Para mí esto ha sido, primero que todo, un gran honor, pero segundo, es lo que he hecho prácticamente desde que fui Presidente”, indicó al referirse a las actividades que ha desarrollado en distintos foros y reuniones en el extranjero.

Consultado sobre su vínculo con el actual Gobierno, Frei aseguró que mantiene una relación institucional con el Presidente Kast. “La relación es de ex Presidente, muy cordial”, señaló, destacando que ha colaborado con distintas administraciones cuando se le ha solicitado.

En materia económica, planteó que uno de los principales desafíos es recuperar el crecimiento y fomentar nuevas inversiones. Según explicó, el país acumula más de una década con bajos niveles de expansión y enfrenta una importante cartera de proyectos que permanecen paralizados por distintas trabas.

“Creo que voy a hacer todo lo que pueda, porque Chile necesita inversión”, afirmó. Asimismo, expresó su expectativa de que iniciativas actualmente detenidas puedan avanzar, argumentando que “Chile no puede seguir en esta situación”.

El ex Presidente también mencionó cifras relacionadas con la informalidad laboral, señalando que actualmente un 27% de las personas trabaja sin contrato y que una alta proporción de esos trabajadores corresponde a mujeres. En ese marco, insistió en que el impulso a la inversión y la ejecución de proyectos son factores clave para mejorar las perspectivas económicas del país.