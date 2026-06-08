Fanáticos de GTA VI monitorean niveles de oxígeno cerca de Rockstar para detectar trabajo extra de ejecutivos por el tráiler 3

La espera por Grand Theft Auto VI sigue empujando a algunos fanáticos a teorías cada vez más insólitas.

Mientras Rockstar Games mantiene bajo reserva la fecha del próximo tráiler del juego, un usuario de Reddit aseguró que comenzó a medir los niveles de oxígeno en los alrededores de las oficinas de Rockstar North, en Edimburgo, Escocia.

¿El objetivo? Intentar comprobar si ejecutivos de la compañía están trabajando fuera de horario o durante el fin de semana en medio de la alta expectación por el tráiler 3 de GTA VI.

La teoría del oxígeno en Rockstar

El usuario, identificado en Reddit como Then-Pomegranate-625, publicó un análisis en el subreddit GTA6unmoderated, donde afirmó que sus mediciones revelarían bajas en la concentración de oxígeno cerca del perímetro de las oficinas.

Según su hipótesis, esas variaciones podrían indicar una mayor presencia de personas dentro del edificio fuera de la jornada laboral.

“Tenía la sospecha de que ejecutivos se estaban reuniendo fuera del horario laboral en la sede para discutir marketing/tráiler 3. Bueno, ahora mis datos lo confirman”, escribió el fanático en Reddit.

En su publicación, compartió una gráfica titulada O2 Concentration Monitor, donde muestra una línea base atmosférica de 20,91% y supuestas caídas registradas entre el 4 y el 6 de junio en distintos puntos cercanos a la sede.

El propio usuario reconoció que la medición de oxígeno “no es realmente confiable”, pero aun así la incorporó como parte de su teoría sobre posibles reuniones internas de Rockstar.

Decibeles, autos, cigarrillos y hasta zapatos

La historia no termina en el oxígeno. El usuario también afirmó que recuperó dispositivos acústicos y medidores de decibeles que, según dijo, habían sido retirados por un transeúnte.

Con esos aparatos, aseguró que ahora puede monitorear el sonido en el lado noroeste del edificio, donde sospecha que se encuentra una sala de reuniones.

Además, comenzó a contar colillas de cigarrillos fuera de las oficinas como una supuesta forma de medir el estrés de los trabajadores.

Según su publicación, registró 71 cigarrillos en 19 horas. A partir de ese dato, sostuvo que la cifra sería mucho más alta que el promedio esperado para la cantidad de autos y personas que observó en el lugar.

El fanático incluso dijo que revisó los tipos de zapatos de algunas personas que entraban al edificio. Según su interpretación, la presencia de marcas como Hugo Boss y RM Williams sería una posible señal de presencia ejecutiva.

La espera por el tráiler 3 de GTA VI

Pese a lo llamativo de la teoría, no existe evidencia de que estas mediciones tengan relación con los planes reales de Rockstar Games.

La compañía no ha confirmado cuándo publicará el próximo avance de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de la industria.

GTA VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, salvo nuevos cambios en el calendario de Rockstar.