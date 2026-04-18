Al menos seis muertos tras balacera y toma de rehenes en supermercado de Ucrania

El atacante abrió fuego contra civiles en el distrito Holosiivskyi, de Kiev, luego se atrincheró en un supermercado y tomó rehenes antes de morir en un operativo policial.

(CNN) — Al menos seis personas murieron y varias más resultaron heridas en un inusual tiroteo masivo en el que un hombre abrió fuego contra civiles en una calle de Kiev, Ucrania, este sábado y luego tomó rehenes en un supermercado, informaron las autoridades ucranianas.

El atacante, identificado por el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, como un hombre de 58 años nacido en Moscú, también falleció. Las autoridades investigan el motivo del ataque.

Kravchenko declaró que el hombre abrió fuego en una calle del distrito Holosiivskyi de Kiev, donde mató a cuatro personas. Luego se atrincheró dentro de un supermercado, donde mató a otra persona y tomó rehenes. Kravchenko añadió que, según los informes preliminares, el atacante utilizó un arma automática.

Otra persona que recibió disparos del atacante falleció en el hospital, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien precisó que otras nueve personas estaban recibiendo tratamiento en hospitales y seis fueron atendidas por personal médico en el lugar de los hechos.

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, informó que los negociadores de la policía lograron establecer contacto con el hombre y hablaron con él durante 40 minutos.

Klymenko declaró a los periodistas presentes en el lugar que se había puesto en marcha una investigación para esclarecer el móvil del hombre. Asimismo, señaló que aún no estaba claro si el individuo poseía la ciudadanía ucraniana o rusa.

“Actuaba de manera caótica. Se acercaba a cada persona… simplemente disparaba a la gente a quemarropa”, afirmó.

Kravchenko declaró que el apartamento donde el tirador figuraba como residente fue incendiado aproximadamente a la misma hora del ataque.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que cuatro personas que se encontraban retenidas como rehenes por el tirador dentro del supermercado habían sido rescatadas.

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Ucrania, a pesar de la enorme cantidad de armas que poseen sus ciudadanos. No se ha registrado ningún incidente de este tipo desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022, y solo un puñado en toda la historia de la Ucrania independiente.