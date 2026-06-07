Fuerzas israelíes detectan misiles balísticos entrantes desde Irán

(CNN en Español) – Las fuerzas israelíes afirman que detectaron misiles balísticos entrantes desde Irán la noche del domingo, hora local, en lo que parece ser la primera vez desde principios de abril. El ejército envió alertas advirtiendo de fuego entrante a los residentes del norte de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que interceptaron dos misiles entrantes.

Poco tiempo después, las FDI advirtieron de “salvas adicionales” lanzadas hacia el Estado de Israel.

Una fuente israelí dijo a CNN que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba convocando una consulta de seguridad en respuesta.

La semana pasada, Irán amenazó con atacar directamente a Israel si Israel atacaba Beirut. A primera hora del domingo, Israel atacó la capital libanesa en respuesta al fuego de Hezbollah que tuvo como objetivo el norte de Israel.

El legislador iraní Ebrahim Rezaei dijo en X que habría una “respuesta decisiva y dolorosa” al ataque contra el barrio de Dahiyeh, en Beirut, considerado un bastión de Hezbollah.

Momentos antes de que las FDI emitieran la alerta sobre el misil iraní entrante, el ejército había advertido de “posible fuego hacia el Estado de Israel en las próximas horas”.