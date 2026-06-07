Alexander Zverev conquista Roland Garros y gana el primer Grand Slam de su carrera

Alexander Zverev conquistó este domingo la edición 2026 del segundo major del año, Roland Garros, y levantó el primer Grand Slam de su carrera.

El tenista alemán superó al italiano Flavio Cobolli en cinco sets en la Philippe Chatrier, en un encuentro que se extendió por 4 horas y 16 minutos de juego y que Zverev cerró por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1.

El fin de una sequía: tres finales perdidas antes de París

La victoria tiene un peso especial en la trayectoria de Zverev. El alemán llegó a París habiendo perdido tres finales de Grand Slam anteriores: el US Open del 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025.

Este registro era una sombra que lo perseguía desde hace años y que generaba dudas sobre su capacidad de cerrar en los momentos decisivos. A la cuarta oportunidad, ‘Sascha’ logró quitarse ese peso de encima.

Su rival en la final, Flavio Cobolli, disputaba su primera final de Grand Slam, lo que se reflejó en la tensión del encuentro.

El partido tuvo momentos dramáticos para ambos jugadores, incluyendo problemas físicos que pusieron en duda el desenlace, pero Zverev sostuvo su nivel cuando más lo necesitaba para cerrar el título.

Con este título, Zverev se une al grupo de tenistas que han logrado quebrar su sequía en los majors y pone fin a uno de los interrogantes más persistentes del tenis masculino reciente.

El alemán puede ahora encarar el resto de su carrera sin la presión de la pregunta que lo acompañó durante años: si alguna vez ganaría un Grand Slam.