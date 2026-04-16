Ministro Quiroz explica cómo se aplicará la gratuidad universitaria: Será “hasta 12 años desde el egreso de la enseñanza media”

La medida, según detalló el jefe de la billetera fiscal, es "prácticamente idéntica" a la propuesta por la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público que convocó el exministro Mario Marcel en 2025.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló las medidas del proyecto de Reconstrucción Nacional que anunció este miércoles el presidente José Antonio Kast.

La iniciativa tiene una serie de aspectos de carácter económico, social y fiscal, además de impulsar el crecimiento, el empleo y la seguridad.

Uno de los aspectos detallados por Quiroz fue cómo se aplicará la gratuidad universitaria.

En un comienzo, el Gobierno había anunciado que este beneficio estatal se reduciría a personas de hasta 30 años.

“También tenemos contenciones de gasto en materia de gratuidad universitaria. No hay ningún término del derecho de gratuidad, tal como fue planteado en su comienzo, pero sí tenemos algunos elementos que son relevantes”, comenzó diciendo.

De acuerdo al secretario de Estado, se contempla una medida “transitoria (4 años) al ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad. Hoy día hay 38 universidades que están adscritas al sistema y van a mantenerlo, hay 7 institutos profesionales y 23 centros de formación técnica”.

“El gasto en gratuidad escapó toda proyección; básicamente, el gasto en gratuidad hoy es de $2,2 billones y en el informe financiero, cuando se promulgó la ley, se contemplaba un gasto adicional de $0,9 billones. Y ha resultado ser el doble. Hay que ponerle atención a este tema“, advirtió.

Respecto a nuevas instituciones que quisieran sumarse a la gratuidad, Quiroz apuntó a un estudio de la Fiscalía Nacional Económica que “pone a la luz los incentivos que pueden tener algunas de estas instituciones de educación superior, porque el 40% de los alumnos que cursa estas carreras lo hace con resultados no rentables para ellos. Eso es una luz de atención porque a lo mejor la gratuidad nos está sugiriendo que puede estar siendo objeto de abuso, no por los beneficiarios, sino por quienes están proveyendo el beneficio. Así que a poner la pelota en el piso, lo vamos a estudiar y vamos a ver cómo seguimos hacia adelante”.

Gratuidad universitaria: Límite de años y cómo se aplicaría

En relación con el límite de años que se planteó para acceder al beneficio, el ministro afirmó que será de “hasta 12 años desde el egreso del colegio, de la enseñanza secundaria”.

Esto “coincide con los 30 (años), cuando el egreso es de 18 años”.

“Esta medida no es una idea nuestra; esta medida fue propuesta por la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público que convocó el ministro Marcel en 2025 y la hemos copiado prácticamente idéntica en este proyecto”, añadió.

La instancia, dijo, estuvo compuesta por “especialistas en temas presupuestarios, en temas de educación y sociales, de distintas sensibilidades políticas”.

Revisa el punto de prensa completo