“No sabía de qué me estaban realmente preguntando”: Ministra Sedini explica dichos por polémica por el Estrecho de Magallanes

La secretaria de Estado defendió su actuar, argumentando que el episodio ocurrió en un contexto de alta exigencia, tras una jornada de actividades oficiales.

Polémica causaron las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, Hernán Montero, quien sostuvo que el Estrecho de Magallanes pertenece al país trasandino.

“El Estrecho de Magallanes es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…) tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca (…). La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, indicó el argentino en un podcast.

Los dichos fueron respondido durante la jornada de ayer por el canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien calificó el tema como una “polémica infundada“.

“Como ministro de Relaciones Exteriores quiero afirmar que: Primero, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados de 1881 y de 1984″, indicó la autoridad, según recogió Emol.

Ministra Sedini por polémica: “No sabía de qué me estaban realmente preguntando”

Respecto a la controversia, este jueves la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, aclaró su postura y abordó las críticas surgidas tras un confuso intercambio con la prensa.

En conversación con Radio Pauta, la secretaria de Estado reafirmó la soberanía chilena en la zona, señalando que “por supuesto que es chileno, y no hay discusión al respecto”.

Sin embargo, admitió que al momento de ser consultada inicialmente por la prensa no comprendió el sentido de la pregunta.

“No sabía de qué me estaban realmente preguntando”, explicó.

La situación se originó luego de que la autoridad evitara responder en primera instancia, lo que generó cuestionamientos públicos y derivó en la declaración de Pérez Mackenna.

Sedini defendió su actuar, argumentando que el episodio ocurrió en un contexto de alta exigencia, tras una jornada de actividades oficiales y en un momento en que no contaba con todos los antecedentes.

“También hay una exageración. Ayer me venía bajando de la Esmeralda, había estado toda la mañana con el presidente, llegué a almorzar y tener que hacerme cargo de una declaración de un almirante argentino“, indicó Sedini.

En ese sentido, subrayó la importancia de entregar respuestas responsables y desde los canales institucionales correspondientes, especialmente en materias de política exterior.

“Por eso digo que de repente hay unas exageraciones, además que cuando te lo dice el periodista tampoco tienes la información 100% como para dar una, en el pasillo, una respuesta respecto a eso. Lo importante es analizar las situaciones como corresponden, y ahí no hubo ningún error. Creo que se exagera“, puntualizó.