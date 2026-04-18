Nueva camada de cachorros en Aduanas: Así se preparan para combatir el tráfico ilícito

El proceso de formación de los cachorros se desarrolla en la Escuela de Adiestramiento Canino de Los Andes. En este centro especializado también se está instruyendo a la segunda camada de canes de la Armada.

El Servicio Nacional de Aduanas anunció la formación de una camada de canes detectores, con el fin de reforzar la fiscalización en fronteras, puertos, aeropuertos y pasos terrestres.

Desde sus primeras semanas de vida hasta su despliegue en terreno, estos ejemplares cumplen un rol estratégico en la detección de ilícitos y en el apoyo a procedimientos de alto impacto para la seguridad del país.

De hecho, según informó la entidad, entre 2020 y 2025 los canes —en conjunto con tecnologías de fiscalización— han contribuido a procedimientos que permitieron la incautación de 1,6 toneladas de drogas tradicionales, como cocaína y marihuana, además de más de 330 dosis de drogas sintéticas.

Además, destacan por su capacidad olfativa: solo a partir de alertas levantadas por los propios canes, sin apoyo de otros instrumentos, se logró la incautación de 962 kilos de drogas tradicionales y más de 1.500 dosis o unidades de sustancias sintéticas, evidenciando la precisión y eficacia de esta herramienta en terreno.

El proceso de formación se desarrolla en la Escuela de Adiestramiento Canino de Los Andes, centro especializado en la preparación de binomios guía-can. Actualmente, esta unidad no solo entrena a los perros del servicio, sino que también forma a la segunda camada de canes de la Armada, posicionándose como referente nacional en la materia.

La preparación de los canes

Desde su nacimiento, los cachorros inician un programa de estimulación temprana que incorpora trabajo neurosensorial, adaptación progresiva a distintos entornos y socialización en escenarios reales de operación, como aeropuertos y complejos fronterizos.

En su fase de entrenamiento, los canes desarrollan capacidades para detectar múltiples aromas, incluyendo drogas, armas, tabaco y, más recientemente, divisas. Esta última especialización se ha incorporado para fortalecer la detección de flujos ilícitos de dinero vinculados al crimen organizado y al lavado de activos, ampliando el alcance de la fiscalización aduanera.

“A lo largo del país, los canes han sido fundamentales en procedimientos relevantes para la detección de drogas y otras mercancías ilícitas. Hemos visto su efectividad en casos complejos, como la detección de sustancias impregnadas en madera en la región de Arica. Hoy, además, estamos avanzando en ampliar su espectro olfativo, incorporando la detección de divisas, lo que fortalece nuestra capacidad para enfrentar el crimen organizado y el lavado de activos”, destacó la jefa del Departamento Nacional de Drogas, Kareem Núñez.

Por su parte, el veterinario de la Escuela de Adiestramiento Canino de Los Andes, Daniel Torrado, explicó que “el proceso comienza desde el nacimiento, con una etapa de estimulación temprana que permite desarrollar habilidades sensoriales y conductuales. Luego se trabaja en la adaptación a distintos entornos operativos y finalmente en el entrenamiento específico, donde se consolida el binomio guía-can. Este vínculo es fundamental para lograr un desempeño efectivo en terreno”.

Actualmente, Aduanas cuenta con 22 binomios desplegados desde Arica a Punta Arenas.