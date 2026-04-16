Quiroz descarta nuevas medidas para la clase media en plan de reconstrucción: “El mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, que haya empleo”

El titular de Hacienda se refirió a las observaciones realizadas desde el Partido de la Gente, desde donde solicitaron más medidas para las personas de ingresos medios en el paquete de anuncios realizados por el Presidente Kast.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico elaborado por el Gobierno.

Dicha iniciativa apunta a bajar el impuesto corporativo del 27% al 23% y crear créditos para el empleo formal. Además incluye el Plan Escudo Fronterizo, la exención de contribuciones para adultos mayores y 400 mil millones de pesos para reconstruir zonas incendiadas.

Durante un punto de prensa que realizó este miércoles, Quiroz fue consultado por las críticas realizadas por el excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, junto a otros parlamentarios de la colectividad, quienes pidieron medidas focalizadas para la clase media.

Gobierno responde a emplazamiento del PDG por medidas para la clase media

Por lo anterior, se le preguntó al ministro de Hacienda si hay espacio para incorporar medidas adicionales, ante lo cual señaló que “todo el proyecto es un gran proyecto que beneficia a la clase media“.

“Este es un cambio de concepto. Terminemos de pensar que para baneficiar a la clase media tenga que dar ‘esta medida aquí, esta asistencia allá, este regalo acá‘. El mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, que haya empleo, que haya una forma digna de ganarse el dinero, el sustento y que ese dinero alcance a comprar casas y a cumplir el sueño de la casa propia. En eso consiste este proyecto“, añadió.

Respecto a tratativas con el PDG -dado que sus votos en la Cámara de Diputadas y Diputados podría ser clave para avanzar en la aprobación del proyecto- sostuvo que “conversaciones con el Partido de la Gente van a ocurrir, como ocurrirán con todos los demás partidos. Va a haber un diálogo”.