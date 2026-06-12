Por presuntos delitos de extorsión y usura: CMF emite alerta y denuncia ante el Ministerio Público a 13 aplicaciones de crédito

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta sobre 13 aplicaciones no reguladas por el organismo.

Estas aplicaciones, que ofrecen créditos sin supervisión, utilizan técnicas extorsivas para el cobro de las deudas y, además, presentan indicios de cobros usureros.

En ese contexto, la CMF presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de dichas aplicaciones.

Estas aplicaciones, que pueden ser descargadas a través de Google Play y de distintos portales web, son las siguientes:

APP MICRO DINERO

APP MONI AMIGO – PRÉSTAMOS

APP LUCRA PLATA – LÍDER PRÉSTAMOS

APP BONO MONEY

APP FINZA – PRÉSTAMO DE CRÉDITO

APP TACNA CASH

APP DINERO FÁCIL

APP SOLUCIÓN FÁCIL PRO

APP CASH ALTIRO – CRÉDITO MÓVIL

APP MITRI PLATA – PRÉSTAMOS SEGUROS

APP SOLPRESTA CL – PRÉSTAMOS RÁPIDOS

APP RÁPIDO PRÉSTAMO – PRÉSTAMOS CHILE

APP CUOTA SMART

Cabe recordar que, a través del sitio web de Alertas de Fraudes de la CMF, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por el organismo.

Asimismo, pueden revisar las alertas emitidas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas, además de acceder a recomendaciones para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.