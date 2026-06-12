Columna de Mario Saavedra | Jensen Huang: El nuevo dueño del mundo (y por qué deberías arrodillarte ante su silicio)

A ver, paremos un poco la rotativa y dejemos de hablar de que la IA va a salvar el mundo o que nos va a dejar sin trabajo; esas son discusiones para amateurs que todavía creen que la innovación es mágica y baja del cielo. Si realmente quieres saber quién pesa más en este circo digital en el 2026, hay un solo nombre que tienes que tatuarte en la frente:Nvidia. Mientras el resto de los mortales estamos preocupados de si ChatGPT nos va a reemplazar o si la IA generativa puede escribir un poema decente, Nvidia se dedica a lo que realmente importa: vender las palas y los picos en medio de la fiebre del oro, y vaya que están cobrando caro por el hierro. Se han convertido en el único ganador real, absoluto y, francamente, aterradoramente poderoso de toda esta bendita era de la Inteligencia Artificial.

Pero, detenidamente, ¿de qué estamos hablando realmente cuando decimos “Inteligencia Artificial” y “chips de Nvidia”? No es magia etérea. Son monstruos de silicio, como sus GPUs H100 o las nuevas Blackwell, que hacen mover el mundo en múltiples verticales que ni te imaginas. En salud, por ejemplo, hoy no se descubren nuevas drogas en tubos de ensayo; se descubren simulando el plegamiento de proteínas en supercomputadores llenos de GPUs Nvidia en días, ahorrando décadas de investigación. En el sector automotriz, los autos autónomos de Nivel 4 o 5 no frenan porque el código sea “bueno”; frenan porque un clúster de chips Nvidia procesa terabytes de datos de cámaras, LiDAR y radares en milisegundos para tomar una decisión de vida o muerte. Desde los bancos detectando fraude financiero orquestando millones de transacciones por segundo, hasta los estudios de cine renderizando mundos CGI hiperrealistas con Sora o simulaciones climáticas globales para predecir huracanes con precisión milimétrica, todo, absolutamente todo, corre sobre silicio de Nvidia. Si no hay chip Blackwell, no hay futuro en ninguna de esas industrias.

Hablemos de dinero, porque al final es lo único que esta gente entiende. La valorización comercial de Nvidia ha alcanzado niveles que simplemente desafían la lógica y el buen gusto; estamos hablando de una empresa que vale más de 3 trillones de dólares. ¿Trillones? Sí, con “T”, esas cifras que te dan ganas de reírte por no llorar. Para que te hagas una idea de la magnitud del absurdo, imagínate esto: Nvidia vale más que todo el mercado de valores de Alemania. O de Canadá. O de Francia. Es como si la pyme de los chips se hubiera comido imperios financieros completos mientras tú estabas pidiéndole a Midjourney que te dibujara un gato con traje de astronauta.

Y aquí viene la parte que realmente debería quitarte el sueño: se habla mucho de Biden, de Xi Jinping, de Putin… por favor, qué aburrido, esos tipos están preocupados de cosas mundanas como “elecciones” o “fronteras”. Qué concepto más del siglo pasado. La verdadera soberanía, el poder real en este 2026, lo tiene un solo hombre: Jensen Huang, el CEO de Nvidia. En mi opinión personal, este tipo tiene más poder hoy que todos los presidentes del mundo juntos. Y no estoy bromeando. Piénsalo un segundo: cada país que quiera tener su propia “IA soberana”, cada corporación que quiera automatizar su fuerza laboral para despedir humanos molestos, cada investigador que quiera encontrar la cura para el cáncer… todos, absolutamente todos, tienen que arrodillarse ante Jensen Huang y suplicarle que les venda un puñado de sus preciosos chips Blackwell. Él decide quién entra al futuro y quién se queda en la prehistoria digital. Los presidentes pueden firmar leyes, pero Jensen Huang es quien firma los cheques que definen la realidad tecnológica de la humanidad.

La ironía de todo esto es deliciosa: pasamos décadas endiosando al software, a las startups de Silicon Valley que “cambiarían el mundo” con su código brillante. Y ahora, resulta que todo ese código brillante es completamente inútil sin los monstruosos pedazos de silicio que fabrica Nvidia. Nos vendieron el cuento de que la IA era algo etéreo, algo que vivía en “la nube”. Mentira. La nube son datacenters llenos hasta el techo con miles de GPUs de Nvidia zumbando a temperaturas que podrían derretir un glaciar.

Saber usar la tecnología no es saber encender una tablet, es tener el criterio para saber exactamente cuándo apagarla. Y, sobre todo, es entender que la interfaz definitiva siempre será humana…siempre y cuando Nvidia nos lo permita.