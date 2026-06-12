Muere a los 88 años David Hockney, célebre artista británico y referente del pop art

(CNN) — El pintor británico David Hockney, cuyos vibrantes retratos y representaciones de la vida cotidiana bañadas por el sol lo convirtieron en una de las figuras más queridas del arte contemporáneo, murió a los 88 años.

El artista murió “pacíficamente en su hogar” el jueves, a un mes de cumplir 89 años, según un comunicado facilitado a CNN por su representante de prensa desde hace mucho tiempo, Erica Bolton.

Hockney, nacido en Bradford (Reino Unido) en 1937, tenía un estilo realista y profundamente personal que se caracterizaba por autorretratos, naturalezas muertas y representaciones de amigos y amantes (y, más tarde, de sus perros salchicha Stanley y Boodgie, a quienes inmortalizó en una serie de pinturas y un libro complementario).

Entre sus obras más conocidas figuran una serie de pinturas de piscinas llenas de luz que parecían congelar un instante en el tiempo. Sin embargo, su obra fue diversa y abarcó la fotografía, el grabado y el diseño escenográfico para producciones de ballet y ópera.

En 2018, el cuadro Portrait of an Artist (Pool with Two Figures alcanzó los US$ 90,3 millones, convirtiéndose por un breve período en la obra más cara de un artista vivo jamás vendida en una subasta. Al año siguiente, su doble retrato Henry Geldzahler and Christopher Scott se vendió por US$ 49,5 millones en Christie’s, mientras que su paisaje de 1980 Nichols Canyon llegó a superar los US$ 41 millones.

Con su característica melena rubia (que más tarde se volvió gris), sus grandes gafas y, a menudo, un cigarrillo en la mano, Hockney fue una de las figuras más reconocibles del mundo del arte. A lo largo de su vida fue objeto de importantes exposiciones retrospectivas, incluida una celebrada en 2017 que recorrió la Tate Britain, el Centro Pompidou de París y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.