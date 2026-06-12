Paramount avanza en su compra de Warner Bros. tras visto bueno del Departamento de Justicia de EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por concluida su investigación antimonopolio sobre la fusión, valorada en US$ 110.000 millones, entre Paramount Skydance Corp. y Warner Bros. Discovery Inc.

La agencia federal antimonopolio no exigió ningún cambio en el acuerdo, que había estado examinando durante los últimos meses, según consignó Bloomberg.

Un grupo de fiscales generales estatales, liderado por California, también ha estado investigando la operación, que uniría a dos de los cinco mayores estudios de Hollywood.

Paramount pagará US$ 31,00 por acción y valora a WBD en US$ 110.000 millones

El acuerdo, anunciado el 27 de febrero de 2026, contempla que Paramount pagará US$ 31,00 por acción en efectivo por la totalidad de las acciones en circulación de WBD.

La operación, aprobada de forma unánime por los directorios de ambas compañías, valora a Warner Bros. Discovery en US$ 81.000 millones de valor patrimonial y US$ 110.000 millones de valor empresarial, y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026.

La propuesta de Paramount se impuso luego de una disputa con Netflix, que había llegado a un acuerdo previo con Warner Bros.

El directorio de WBD había considerado inicialmente superior la oferta de Netflix, pero reabrió las negociaciones con Paramount en febrero de 2026 y finalmente declaró su propuesta como la mejor opción, tras lo cual Netflix se retiró de la operación.