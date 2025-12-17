Incendios forestales activos en cinco regiones: Hay más de 9.500 hectáreas afectadas y equipos combaten avance del fuego

Conaf informó que hay alerta roja en las comunas afectadas por el avance de las llamas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un informe con la situación de los principales incendios forestales que se mantienen en combate a lo largo del país.

Hasta las 9:00 de este miércoles, hay incendios en las regiones de Ñuble, Biobío, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

En Ñuble se desarrolla un siniestro en la comuna de Ránquil, con 6,4 hectáreas afectadas. Hay alerta roja comunal.

Es combatido por 2 brigadas y 1 técnico de Conaf.

En Biobío hay un incendio en la comuna de Los Ángeles, con 80 hectáreas afectadas. Hay alerta roja comunal.

Es combatido por 4 brigadas, 1 técnico, 1 camiones cisterna y 1 helicóptero de Conaf.

En Valparaíso hay un incendio forestal en la comuna de Santo Domingo, con 200 hectáreas afectadas. Hay alerta roja comunal.

Trabajan en el lugar 9 brigadas, 13 técnicos, 3 camiones cisterna, 2 helicópteros y 3 aviones de Conaf; además de 2 brigadas del Ejército (BRIFE) y 3 helicópteros gestionados por Senapred.

En la Región Metropolitana se mantiene activo el incendio forestal en San Pedro, con 2.500 hectáreas afectadas. Hay alerta roja comunal.

Se dispusieron 7 brigadas, 6 técnicos, 2 camiones aljibes, 3 skidder, 7 helicópteros, 3 aviones cisterna y 1 avión de coordinación Conaf; además de 2 brigadas del Ejército (BRIFE) y 2 carros de bomberos.

Mientras que en se mantiene activo el incendio en Litueche, con 342 hectáreas afectadas. Hay alerta roja comunal.

Es combatido por 6 brigadas, 5 técnicos, 2 camiones cisterna, 1 skidder y 3 helicópteros.