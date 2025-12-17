País incendios forestales

Presidente Boric advierte por incendios forestales: “Quienes los provocan pueden convertirse en asesinos”

Por CNN Chile

17.12.2025 / 10:38

El mandatario hizo un llamado a la población a "ser especialmente responsables y no arriesgar la vida propia ni la de los demás.

El presidente Gabriel Boric habló sobre la situación que se vive por los incendios forestales, específicamente a lo que ocurre en la comuna de San Pedro, donde más de 2.500 hectáreas han sido consumidas por el fuego

Durante una actividad en el Centro Cultural Gabriela Mistral, aprovechó de entregar un mensaje a la ciudadanía y advirtió que muchos incendios se producen por causas humanas.

“Este año hemos tenido a la fecha más incendios que en los últimos años, o sea, el 2025 hemos tenido más incendios que el 2024. Este verano va a haber mucho calor y quiero llamar a la población a ser especialmente responsables y no arriesgar la vida propia ni la de los demás. Es mucho más fácil prevenir un incendio que combatirlo”, aseguró.

El mandatario advirtió que “la mayoría de los incendios en Chile son por causa humana, muchos por negligencia, algunos intencionales. Cuando digo que son por causa humana significa que producto de esa negligencia o intencionalidad, quienes los provocan pueden convertirse en asesinos”.

Actualmente, hay incendios forestales activos en las regiones de Ñuble, Biobío, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

