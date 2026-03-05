País campaña de vacunación

Inauguran puntos de vacunación en estaciones de Metro: Revisa hasta cuándo estarán disponibles

Por Valentina Sánchez Cárdenas

05.03.2026 / 11:00

{alt}

Los puntos son gratuitos y dirigidos a los grupos de riesgo.

El pasado domingo 1 de marzo, el Ministerio de Salud dio el vamos a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026.

Por segundo año consecutivo, el proceso fue adelantado con el objetivo de “proteger tempranamente a la población frente a los principales virus respiratorios, especialmente influenza y Virus Respiratorio Sincicial (VRS)”.

En ese marco, esta jornada se inauguró en la Línea 2 del Metro de Santiago un punto de vacunación.

Los puntos se instalarán en distintas estaciones de la red:

  • El Bosque (Línea 2) : 3 al 5 de marzo de 10 a 17 hrs.
  • Plaza Quilicura (Línea 3): el 3 al 25 de marzo de 16 a 19 hrs.
  • Hospitales (Línea 3): 2 al 31 de marzo de 10:30 a 13 hrs.
  • Lo Prado (Línea 5): 3 al 31 de marzo de 17 a 19:30 hrs.

Los operativos son de carácter gratuito y están dirigidos a grupos de riesgo.

Campaña de Inmunización: ¿Quiénes deben vacunarse?

  • Personas de 60 años y más (influenza) y 65 años y más (COVID-19 y vacuna neumocócica)
  • Personal de salud de establecimientos públicos y privados
  • Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras)
  • Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas)
  • Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico
  • Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico
  • Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS)

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Mundo El ataque a Irán sacudió el mercado del petróleo: Análisis sobre qué países de América Latina pierden y cuáles ganan
Anuncian fechas del Black Sale 2026: ¿Qué marcas participarán?
Los casos donde la justicia ya conmutó penas por razones humanitarias: Un reo era oxígeno-dependiente y otro estaba tetrapléjico
Diputada Javiera Morales informa que fue diagnosticada con cáncer de mama y anuncia pausa en actividades legislativas
Inauguran puntos de vacunación en estaciones de Metro: Revisa hasta cuándo estarán disponibles
Quiebre Boric-Kast: Senador Lagos Weber apunta a "mal augurio" tras abrupto término de reunión en La Moneda