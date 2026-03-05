Inauguran puntos de vacunación en estaciones de Metro: Revisa hasta cuándo estarán disponibles

Los puntos son gratuitos y dirigidos a los grupos de riesgo.

El pasado domingo 1 de marzo, el Ministerio de Salud dio el vamos a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026.

Por segundo año consecutivo, el proceso fue adelantado con el objetivo de “proteger tempranamente a la población frente a los principales virus respiratorios, especialmente influenza y Virus Respiratorio Sincicial (VRS)”.

En ese marco, esta jornada se inauguró en la Línea 2 del Metro de Santiago un punto de vacunación.

Los puntos se instalarán en distintas estaciones de la red:

El Bosque (Línea 2) : 3 al 5 de marzo de 10 a 17 hrs.

(Línea 2) : 3 al 5 de marzo de 10 a 17 hrs. Plaza Quilicura (Línea 3): el 3 al 25 de marzo de 16 a 19 hrs.

(Línea 3): el 3 al 25 de marzo de 16 a 19 hrs. Hospitales (Línea 3): 2 al 31 de marzo de 10:30 a 13 hrs.

(Línea 3): 2 al 31 de marzo de 10:30 a 13 hrs. Lo Prado (Línea 5): 3 al 31 de marzo de 17 a 19:30 hrs.

Los operativos son de carácter gratuito y están dirigidos a grupos de riesgo.

Campaña de Inmunización: ¿Quiénes deben vacunarse?

Personas de 60 años y más (influenza) y 65 años y más (COVID-19 y vacuna neumocócica)

Personal de salud de establecimientos públicos y privados

Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras)

Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas)

Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico

Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico

Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS)