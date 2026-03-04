Ministerio de Salud adelantó Campaña de Inmunización: ¿Quiénes deben vacunarse?

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El Minsal señaló que la vacuna está dirigida a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones graves.
A partir de este 1 de marzo, el Ministerio de Salud dio inicio a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, adelantando el proceso por segundo año consecutivo.
De acuerdo a las autoridades, con esta acción se busca “proteger tempranamente a la población frente a los principales virus respiratorios, especialmente influenza y Virus Respiratorio Sincicial (VRS)”.
Adelantar la iniciativa “responde tanto a la evidencia acumulada de años anteriores como al actual escenario epidemiológico: durante esta temporada se pronostica la circulación del subclado K de influenza A(H3N2), variante que ya circula en Chile desde el 18 de diciembre de 2025 -según confirmación del Instituto de Salud Pública (ISP)- y que también está presente en Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil”, indicó el Minsal.
Y añadió que la vacuna de 2026 permite “mayor protección frente a esta variante”.
Además de la influenza y el anticuerpo monoclonal contra el Virus Sincicial, la campaña “refuerza el acceso a las vacunas contra COVID-19, Coqueluche y Neumococo, consolidando un modelo integrado de protección respiratoria”.
La vacunación, que es gratuita, está dirigida a aquellas personas que tienen mayor riesgo de complicaciones graves. Se trata de:
El Minsal indicó que hay más de 1.200 puntos de vacunación en todo el país. El detalle se puede revisar en el sitio web mevacuno.cl
Adicionalmente, se puede consultar llamando al teléfono de Salud Responde: 600 360 77 77.
