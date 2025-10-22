Imputados por choque de furgón escolar en Recoleta fueron atacados por otros reos en Santiago 1

Los imputados que cumplen prisión preventiva en Santiago 1 fueron atacados por otros reos que se acercaron al exterior de su celda. En un registro audiovisual se observa cómo lanzan un líquido al piso y luego papeles en llamas hacia la celda.

Los dos imputados que se encuentran en prisión preventiva en Santiago 1 enfrentaron un incidente al interior de su celda debido a la acción de otros reclusos.

Se trata de Iván Esteban Gómez Obreque y Claudio Enrique Gaete Quiróz, privados de libertad tras ser formalizados por el delito de homicidio consumado con dolo eventual.

El pasado lunes 20 de octubre los sujetos chocaron contra un furgón escolar, provocando la muerte de un niño de 12 años en la comuna de Recoleta, mientras huían de la persecución de un civil.

En un video publicado por T13 se observa cómo un grupo de reos se acerca al módulo intentando ingresar una bolsa rellena con papeles, la cual fue prendida con un encendedor en el espacio donde se encontraban Gómez y Gaete. En el registro se escuchan los gritos: “¡Quémenlos vivos!”

Respecto al incidente, el mismo medio indicó que la celda fue allanada por Gendarmería y que los imputados no presentaban lesiones.