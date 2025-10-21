Uno tenía 20 causas penales y reincidencias: El prontuario de los imputados por muerte de niño en Recoleta
Por Arelí Zúñiga
21.10.2025 / 18:29
El Ministerio Público formalizó a los dos acusados por robo con violencia y homicidio consumado durante la audiencia realizada este martes.
Este martes se realizó la audiencia de formalización de los dos sujetos imputados por su participación en el fatal accidente ocurrido en Recoleta, donde un niño de 11 años perdió la vida tras el choque entre un vehículo particular y un furgón escolar.
El hecho ocurrió mientras los imputados escapaban tras cometer un robo con violencia contra una transeúnte.
Durante la audiencia, el Ministerio Público formalizó a los dos acusados por robo con violencia y homicidio consumado debido a las consecuencias del accidente.
Ambos imputados se encontraban escapando luego de robar un celular a una mujer, cuando impactaron el furgón escolar en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, provocando la trágica muerte del menor.
Los amplios prontuarios de los responsables
Iván Esteban Gómez Obreque, 28 años
Gómez cuenta con un extenso prontuario policial y judicial que incluye delitos graves como robo con violencia, microtráfico, receptación, porte de arma blanca y violencia intrafamiliar. Desde el año 2014 ha acumulado más de una docena de causas, muchas de ellas por hechos violentos o reincidencias:
- Robo con violencia: 2015 y 2022
- Robo por sorpresa: 2022
- Microtráfico de drogas: en dos ocasiones durante 2022
- Violencia intrafamiliar: 2021 (lesiones leves contra una mujer)
- Porte de arma cortante: múltiples ocasiones
- Receptación y hurto: en supermercados y otros contextos entre 2016 y 2019
- Robo en lugar no habitado y apropiación indebida: 2014 y 2013, respectivamente
Claudio Enrique Gaete Quiróz, 31 años
El segundo imputado, aunque con un prontuario menos extenso que el de Gómez, también registra antecedentes significativos:
- Receptación: 2022 y una reincidencia en marzo del mismo año
- Cuasi delito de lesiones: 2021
- Porte de arma blanca: 2014
- Delitos contra la ley de tránsito: 2017