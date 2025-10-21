Uno tenía 20 causas penales y reincidencias: El prontuario de los imputados por muerte de niño en Recoleta

El Ministerio Público formalizó a los dos acusados por robo con violencia y homicidio consumado durante la audiencia realizada este martes.

Este martes se realizó la audiencia de formalización de los dos sujetos imputados por su participación en el fatal accidente ocurrido en Recoleta, donde un niño de 11 años perdió la vida tras el choque entre un vehículo particular y un furgón escolar.

El hecho ocurrió mientras los imputados escapaban tras cometer un robo con violencia contra una transeúnte.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formalizó a los dos acusados por robo con violencia y homicidio consumado debido a las consecuencias del accidente.

Ambos imputados se encontraban escapando luego de robar un celular a una mujer, cuando impactaron el furgón escolar en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, provocando la trágica muerte del menor.

Los amplios prontuarios de los responsables

Iván Esteban Gómez Obreque, 28 años

Gómez cuenta con un extenso prontuario policial y judicial que incluye delitos graves como robo con violencia, microtráfico, receptación, porte de arma blanca y violencia intrafamiliar. Desde el año 2014 ha acumulado más de una docena de causas, muchas de ellas por hechos violentos o reincidencias:

Robo con violencia: 2015 y 2022

Robo por sorpresa: 2022

Microtráfico de drogas: en dos ocasiones durante 2022

Violencia intrafamiliar: 2021 (lesiones leves contra una mujer)

Porte de arma cortante: múltiples ocasiones

Receptación y hurto: en supermercados y otros contextos entre 2016 y 2019

Robo en lugar no habitado y apropiación indebida: 2014 y 2013, respectivamente

Claudio Enrique Gaete Quiróz, 31 años

El segundo imputado, aunque con un prontuario menos extenso que el de Gómez, también registra antecedentes significativos: