Este martes se concretaron dos nuevas reuniones bilaterales en el proceso de traspaso de información previo al cambio de mando del 11 de marzo, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el de Salud.

Específicamente en la cartera de Hacienda, en que se encontró el actual jefe de la cartera, Rodrigo Cerda, con su sucesor, Mario Marcel, se dejó entrever otra diferencia entre las administraciones: Marcel acusó que el gobierno extendió el IFE laboral hasta junio sin aviso, mientras que Cerda respondió que ellos gobernarán “hasta el último día“.

“Hemos solicitado al ministro que de aquí en adelante, los días que queden para el cambio de mando, en lo posible, no se adopten medidas nuevas que involucren y comprometan recursos públicos“, manifestó el ex presidente del Banco Central, en presencia del que será su antecesor.

En respuesta, el ministro Cerda indicó que “estamos gobernando hasta el último día y eso significa tomar decisiones en muchos ámbitos todos los días, y esta era otra decisión que había que tomar“.

Esto, en medio del complejo desafío que enfrentará la nueva administración debido al déficit presupuestario y expansión del gasto destacados por Marcel, debido a las necesidades generadas por la pandemia y los retiros de fondos de pensiones, que el futuro jefe de la cartera reiteró que no apoyarán.

Por su parte, también se reunieron el actual ministro del Trabajo, Patricio Melero, y su sucesora Jeanette Jara, quienes también se refirieron a la controvertida extensión del IFE laboral. “Ha sido una política pública exitosa en la creación de nuevos empleos“, sostuvo Melero, agregando que “le hemos sugerido a la ministra que ojalá evalúen esta política pública y puedan darle continuidad en el tiempo“.

“Tendremos que pensarlo“, fue la respuesta de Jara. Sin embargo, donde no demostró dudas fue sacar adelante el proyecto que apunta a reducir la actual jornada laboral, de 45 a 40 horas. “Vamos a revisar todas las gradualidades que sean necesarias a efecto de poder implementar 40 horas, ya que para nosotros es central alcanzar los estándares de el sistema internacional de la OCDE“, subrayó la futura ministra.

En tanto la médico pediatra María Begoña Yarza se reunió con el ministro de Salud Enrique Paris, destacando que “me emociona, porque este es el Ministerio de Salud y yo soy funcionaria pública de la salud desde el año 1990, por tanto, esta también es mi casa“.

El encuentro se dio en medio del desafío de entregar y recibir un ministerio que ha enfrentado dos años de pandemia, un personal de salud cansado y contagios que van al alza. “A mí me gustan los desafíos colectivos, no creo en una sola persona, entonces, lo que más me gusta de este, es que nos acompaña un equipo de personas tremendas”, agregó Yarza.

“El tema de salud, que es tan importante para todos los habitantes de Chile, es un tema de Estado, por tanto, queremos hacer una entrega lo más completa, prolija y exacta posible”, aseguró el ministro Paris.