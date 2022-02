En medio de los encuentros bilaterales que ocurrieron este martes entre ministros del gobierno actual con quienes los sucederán en sus respectivas carteras a partir del próximo 11 de marzo, destacó la reunión entre Rodrigo Cerda y Mario Marcel, para avanzar en el proceso de traspaso del Ministerio de Hacienda.

“Tuvimos cifras récord de expansión del gasto y de déficit el año pasado por razones que todos conocemos, razones de respuesta ante la pandemia y de apoyo especialmente a los hogares”, manifestó Marcel en la instancia, subrayando que “eso tiene un impacto en la deuda pública, impacto también en términos de confianza en la trayectoria futura de las finanzas públicas“.

“Para nosotros lo importante es que este año 2022 sea de transición en el cual terminemos de salir de esa situación excepcional y empecemos a construir una trayectoria fiscal hacia adelante, de convergencia hacia niveles sostenibles de deuda, que sean una base sólida para financiar las reformas por las cuales en buena medida el país votó por el presidente Boric”, continuó.

“Es una situación fiscal exigente, de eso no cabe la menor duda, que va a requerir destreza en la administración y bastante comprensión de parte de los distintos ministerios“, agregó el futuro ministro.

En tanto, consultado por la fecha en que recibirá la glosa republicana el nuevo gobierno, el ministro Cerda sostuvo que “esa glosa republicana de aproximadamente US$ 800 millones está completamente disponible para la próxima administración”.

Asimismo, agregó que “otro fondo tiene que ver con todo lo referido a la recuperación económica, que es de libre disponibilidad, cercana a US$ 800 millones, a la fecha se ha estado ocupando la mitad, por lo tanto, todavía quedan fondos disponibles y, además, hay un fondo de salud, de US$ 900 millones, que se ha estado ocupando para comprar vacunas, pagar mayor trazabilidad”.

“Hay que preguntarse entonces qué país del mundo ha podido salir con los niveles de deuda pública que tenemos nosotros, que está en 36 puntos del PIB; no son muchos países los que pueden decir eso”, indicó Cerda, destacando que “estamos en plena recuperación de los fondos soberanos: El año pasado terminamos en US$ 2.500 millones y hoy ya estamos prácticamente en US$ 6.500 millones, creo que estamos tratando de entregar la mejor situación al gobierno entrante“.

En tanto, consultado por el quinto retiro del 10% de fondos de pensiones, el futuro ministro Marcel señaló que “el presidente Boric ha sido bastante claro y taxativo, en el sentido de que es una iniciativa que no está en el programa de gobierno y no va a contar con su respaldo“.

“El gobierno tiene definida como una de sus tareas prioritarias elaborar y poner en marcha un programa de estabilización que ayude a completar la salida de la crisis que afectó a Chile como a muchos otros países”, manifestó, detallando que “apoyar la salida de esa crisis implica referirse al empleo, que se ha recuperado con menos vigor que la actividad, también a los sectores que han ido quedando más rezagados en medio de la recuperación, que se concentran en el área de servicios y se han visto afectados por las restricciones a la movilidad”.

Junto a eso, destacó “hay un desafío de apoyo a que las pymes puedan participar de este proceso de recuperación, y en esto hay que distinguir entre pymes que pudieron acceder a algún apoyo durante la crisis, particularmente a créditos con garantía Fogape, respecto de aquellos que no lo pudieron hacer por su menor tamaño o por haber sufrido distintos grados de vandalización”.

Finalmente, destacó, “están los distintos niveles de endeudamiento con que algunos sectores pueden salir de esta crisis”, sosteniendo que “tenemos sectores de la población o de las empresas que, tanto ahora como en los próximos meses, pueden empezar a enfrentar un problema de sobreendeudamiento mayor, al cual es importante adelantarse”.